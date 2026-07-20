Un semplice prelievo di sangue per guardare nel futuro del nostro cuore

Ci sono scoperte che hanno il potere di cambiare per sempre il modo in cui pensiamo alla nostra salute, trasformando l’ansia dell’ignoto in uno strumento di prevenzione e speranza. Oggi parliamo proprio di questo: della possibilità di scoprire se il nostro cuore rischia di ammalarsi fino a quindici anni prima che compaia il primo, singolo sintomo. Non si tratta di fantascienza o di una palla di vetro, ma del risultato straordinario raggiunto dai ricercatori della LKS Faculty of Medicine dell’Università di Hong Kong.
Gli studiosi hanno sviluppato un sistema basato sull’intelligenza artificiale, battezzato CardiOmicScore, capace di analizzare le tracce invisibili lasciate dalle proteine e dalle molecole nel nostro sangue. Un solo e semplice prelievo potrebbe presto diventare la nostra mappa per prevenire ben sei diverse patologie cardiovascolari, dalla malattia coronarica all’ictus, fino allo scompenso cardiaco e alle trombosi.
Oltre la genetica, la fotografia esatta del presente
Fino a oggi, quando i medici cercavano di calcolare il nostro rischio cardiovascolare, si affidavano ai classici fattori di stile di vita – la pressione, l’età, il fumo – oppure all’analisi del DNA. Ma la genetica, per quanto preziosa, è un libro scritto alla nascita che non cambia mai. Non racconta come stiamo vivendo oggi, né come il nostro corpo sta reagendo allo stress, all’alimentazione o al passare degli anni.
CardiOmicScore fa qualcosa di diverso e di immensamente più raffinato: analizza quasi tremila proteine e centocinquanta metaboliti presenti nel sangue. È come passare da una vecchia fotografia in bianco e nero a una scansione dinamica in alta definizione di ciò che sta accadendo adesso dentro di noi. Come ha spiegato il professor Zhang Qingpeng, guida dello studio pubblicato su Nature Communications, se i geni definiscono la nostra linea di partenza, le proteine e le molecole raccontano lo stato attuale del nostro organismo. Decodificare questi segnali significa poter agire quando la malattia è ancora solo un’ombra lontana.
Dalla cura alla prevenzione vera, il cambio di rotta della medicina
Sapere con un anticipo così ampio di essere a rischio non deve spaventare, anzi. È il più grande regalo che la tecnologia applicata alla medicina possa farci, perché ci restituisce il bene più prezioso: il tempo. Quindici anni sono un margine enorme, un’opportunità unica per cambiare stile di vita, correggere le abitudini a tavola, fare attività fisica o impostare terapie mirate molto prima che un’arteria si ostruisca o che il cuore inizi a soffrire.
Questa ricerca ci mostra il volto più umano e nobile dell’intelligenza artificiale: una tecnologia che non sostituisce l’occhio del medico, ma ne amplifica la visione, trasformando la medicina da reattiva – cioè pronta a intervenire solo quando il danno è fatto – a proattiva e protettiva. Una piccola goccia di sangue e un algoritmo intelligente potrebbero diventare presto i nostri migliori alleati per proteggere il battito della nostra vita.
Ada Barbieri per StartNews