Strage di via D’Amelio, il ricordo di Schifani: «Il coraggio di Borsellino indica la strada per la verità»

Palermo ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta a trentaquattro anni dal drammatico attentato di via D’Amelio. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha voluto rendere omaggio al sacrificio del magistrato e dei poliziotti evidenziando l’assoluta necessità di coniugare il dovere della memoria con la ricerca incessante della verità storica e giudiziaria.

Il ricordo della strage del 19 luglio 1992 rappresenta ancora oggi una ferita aperta ma anche un punto di partenza per l’impegno civile dell’isola. Schifani ha definito l’operato di Paolo Borsellino e degli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina come «un esempio straordinario di dedizione allo Stato e alla giustizia». Il governatore ha poi evidenziato come la lotta alla criminalità organizzata richieda una presa di posizione quotidiana e consapevole. «Il loro sacrificio ci ricorda che il coraggio non è un gesto impulsivo» ha dichiarato il presidente «ma una scelta consapevole: quella di affrontare la paura senza arretrare di fronte all’illegalità».

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Il dovere della verità per le istituzioni e le nuove generazioni

Un passaggio fondamentale delle dichiarazioni del presidente si concentra sulla trasparenza e sulla necessità di fare piena luce sui fatti di quella stagione di sangue. Secondo Schifani le istituzioni hanno il preciso dovere di sostenere la ricerca della verità con determinazione assoluta. Solo in questo modo è possibile restituire piena giustizia alle vittime della mafia e rafforzare il patto di fiducia che unisce i cittadini alle istituzioni dello Stato.

La memoria non deve essere una celebrazione sterile ma un passaggio di testimone verso il futuro. Il presidente ha infatti concluso il suo intervento sottolineando il ruolo centrale dei giovani nella costruzione di una società diversa. «È questo il messaggio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni» ha affermato Schifani «affinché la memoria diventi responsabilità quotidiana e continui ad alimentare l’impegno delle istituzioni per una Sicilia sempre più libera dalle mafie, fondata sulla legalità, sulla giustizia e sul rispetto delle regole».