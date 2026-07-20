Meduse: breve guida al nemico numero uno dei bagnanti.

Ci sono mattine in cui il Mediterraneo sembra una lastra di vetro azzurro, di quelle che ti invogliano a tuffarti senza pensarci un secondo. Poi, basta un’ombra sfuggente a pochi centimetri dalla superficie per farti frenare d’impulso. Chi vive il mare o lo frequenta d’estate se n’è accorto: le meduse non sono più le “ospiti occasionali” di un tempo. Sono sempre di più, arrivano prima e, soprattutto, stanno cambiando volto.
Non si tratta di una semplice sensazione da ombrellone. Il nostro Mare Nostrum si sta trasformando a ritmi accelerati, diventando un bacino sempre più caldo, quasi “tropicalizzato”. Il cambiamento climatico non è un concetto astratto da convalidare nei laboratori: è la temperatura dell’acqua che supera le medie stagionali e trasforma il mare nel habitat perfetto per creature che, fino a qualche decennio fa, navigavano ben lontane dalle nostre coste.
Le nuove inquiline dei nostri mari: dalla medusa nomade alle false meduse
Oltre alla classica Pelagia noctiluca — la piccola e insidiosa medusa viola che da sempre ci fa sobbalzare — il riscaldamento delle acque e l’apertura permanente del Canale di Suez stanno spalancando le porte a specie mai viste prima nei nostri mari.
Una delle più osservate dagli esperti è la Medusa nomade (Rhopilema nomadica), un gigante trasparente che può superare i cinquanta centimetri di diametro. Proveniente dal Mar Rosso, questa specie ama le acque calde e si muove spesso in sciami imponenti. Il suo contatto provoca punture piuttosto dolorose.
Ma l’avvistamento che negli ultimi tempi fa più discutere — e che spesso trae in inganno — è quello della Caravella portoghese (Physalia physalis). Tecnicamente non è una vera medusa, bensì una colonia di organismi (un sifonoforo) galleggiante con una sacca violacea che sembra una piccola vela. La sua presenza, un tempo rarissima e confinata all’Atlantico, si fa più frequente anche vicino alle nostre isole maggiori. I suoi tentacoli possono raggiungere lunghezze notevoli ed emanare un veleno molto potente, motivo per cui richiede la massima attenzione.
Perché il loro numero sta aumentando così velocemente?
Dietro questa “invasione gelatinosa” non c’è solo l’aumento delle temperature superficiali dell’acqua. Il fenomeno è il risultato di un equilibrio ecologico fragile che sta venendo meno.
La pesca eccessiva (overfishing) riduce drasticamente i naturali predatori delle meduse, come alcune specie di pesci pelagici e le tartarughe marine, oltre a eliminare la concorrenza per il cibo. Con meno pesci a contendersi il plancton e meno predatori a caccia di polipi, le meduse trovano campo libero per riprodursi a ritmi vertiginosi. Il mare caldo fa il resto, accelerando il loro ciclo vitale e prolungando la loro stagione di presenza lungo i litorali.
Cosa fare (e cosa evitare) in caso di puntura
L’istinto, quando si avverte la tipica “scossa” o bruciore sulla pelle, è spesso quello di farsi prendere dal panico o di applicare il primo rimedio della nonna che ci viene in mente. Niente di più sbagliato. Facciamo chiarezza su cosa funziona davvero e cosa rischia soltanto di peggiorare la situazione:
Cosa NON fare assolutamente
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No all’acqua dolce: Sciacquare la parte colpita con acqua di rubinetto o di bottiglia causa la rottura delle cnidocisti (le vescicole velenose) rimaste sulla pelle, rilasciando ulteriore veleno.
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No alla sabbia calda o allo strofinamento: Strofinare la pelle con la sabbia o con un asciugamano crea un’azione meccanica che rompe le cellule velenose non ancora esplose.
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No a rimedi improvvisati: Ammoniaca, urina o alcol non solo sono inefficaci, ma possono aggravare l’infiammazione.
I passaggi corretti da seguire
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Mantenere la calma e uscire dall’acqua: Respirare regolarmente ed evitare di agitarsi per non accelerare la circolazione del veleno.
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Sciacquare solo con acqua di mare: L’acqua salata aiuta a pulire la zona diluendo la tossina senza attivare le cellule velenose residue.
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Rimuovere eventuali frammenti: Se ci sono tentacoli o residui visibili sulla pelle, asportarli delicatamente usando una scheda di plastica (come una carta di credito) o una pinzetta, mai a mani nude.
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Applicare calore o gel idratanti: Le tossine di molte meduse sono termolabili (si inattivano con il calore). Applicare acqua molto calda (non bollente) o usare gel astringenti al cloruro d’alluminio aiuta a calmare subito il bruciore.
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Consultare un medico se necessario: In caso di reazioni diffuse, vertigini, difficoltà respiratorie o contatti estesi (specialmente nei bambini), è fondamentale rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso o al presidio medico più vicino.
Il mare sta cambiando e ci chiede una nuova consapevolezza. Imparare a conoscerne gli abitanti, anche quelli meno simpatici, è il primo passo per continuare a viverlo con rispetto e serenità.
Serena Costa per StartNews
Questo video mostra una panoramica chiara delle specie di meduse presenti nel Mediterraneo, inclusi gli esemplari alieni, utile per riconoscerle visivamente