Emergenza fiamme a Enna Bassa, le autorità ordinano l’evacuazione preventiva

Ore drammatiche a Enna Bassa a causa di un violento incendio divampato in contrada Baronessa. Le forti raffiche di vento alimentano i roghi e spingono il fronte del fuoco pericolosamente verso l’area vicina alla struttura ospedaliera. Il disastro presenta le caratteristiche critiche di un incendio di interfaccia e mostra un’aggressività estrema che mette a dura prova l’intero sistema dei soccorsi. Il traffico locale subisce pesanti disagi, mentre le fiamme lambiscono direttamente la Strada Provinciale 1 e minacciano da vicino la Provinciale 59 in direzione San Calogero.

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La macchina dei soccorsi entra in piena attività

La gravità dello scenario ha fatto scattare l’allarme massimo per l’intero comparto del servizio Viabilità e per gli uomini della Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Enna. Le squadre di pronto intervento corrono a sirene spiegate verso i luoghi del rogo per tentare di arginare l’avanzata distruttiva delle fiamme. Il presidente dell’ente, Piero Capizzi, segue l’evoluzione della crisi in prima persona e mantiene un contatto costante con il dirigente Gaetano Alvano per coordinare le operazioni sul territorio.

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Le direttive fondamentali per i cittadini e gli automobilisti

L’amministrazione comunale e il Libero Consorzio uniscono le forze e lanciano un appello accorato alla massima prudenza per tutti gli abitanti. Le istituzioni raccomandano ai residenti dei quartieri Enna Due e Baronessa di abbandonare le proprie abitazioni in via temporanea e di seguire con rigore le direttive degli operatori sul campo. Chiunque si trovi nelle vicinanze deve chiudere immediatamente porte e finestre per bloccare l’infiltrazione dei fumi tossici negli ambienti domestici. Le forze dell’ordine chiedono agli automobilisti di evitare qualsiasi spostamento non essenziale nelle aree coinvolte. Questo comportamento responsabile garantirà strade sgombere ai mezzi di soccorso e assicurerà un intervento rapido e risolutivo.