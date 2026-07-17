Valguarnera – Al via la prima edizione della Festa degli agri-allevatori: un viaggio tra i sapori e le tradizioni del territorio

Nasce a Valguarnera una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico locale. Si tratta della prima edizione della Festa degli agri-allevatori, una manifestazione sperimentale che punta a accendere i riflettori sulle produzioni a chilometro zero, promuovendo la riscoperta delle tradizioni rurali che costituiscono l’identità profonda della comunità valguarnerese.
L’evento, intitolato significativamente “Prodotti, sapori, colori e musiche della nostra terra”, si propone come un’importante vetrina per il settore primario e come un punto di incontro festoso tra gli addetti ai lavori, i cittadini e i visitatori.
Com’è nata l’iniziativa
L’idea di dare vita a questo appuntamento non è calata dall’alto, ma affonda le sue radici nel tessuto produttivo di Valguarnera. L’input è arrivato direttamente da un gruppo di allevatori del territorio che, dopo aver preso parte a manifestazioni simili in altri comuni limitrofi, hanno espresso il desiderio di replicare l’esperienza nel proprio paese.
La proposta è stata accolta con immediata convinzione dall’assessorato competente, che vi ha intravisto un’opportunità strategica per dare il giusto riconoscimento a un comparto economico e sociale di fondamentale importanza per l’intera comunità.
Un avviso pubblico per i produttori locali
Per tradurre il progetto in realtà e garantire la massima partecipazione, è già stato pubblicato un avviso ufficiale rivolto a tutti gli agricoltori e gli allevatori della zona. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di raccogliere le adesioni di chiunque voglia contribuire attivamente alla riuscita dell’evento.
Le istituzioni auspicano che questa prima edizione sperimentale possa riscuotere il successo necessario a trasformare la festa in un appuntamento fisso e imperdibile all’interno del calendario degli eventi annuali del paese.
Il valore del lavoro della terra e il legame con l’identità
“Con questa manifestazione vogliamo dare il giusto riconoscimento a chi ogni giorno, con impegno, passione e sacrificio, custodisce il nostro territorio e produce qualità”, ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive di Valguarnera, Francesca Draia.
Nelle parole dell’esponente della giunta emerge la volontà di celebrare le radici storiche della comunità e il valore sociale del lavoro agricolo e dell’allevamento, considerati un patrimonio prezioso da tutelare. L’assessorato ha inoltre espresso un sentito ringraziamento ai promotori dell’iniziativa e a tutti i partecipanti che trasformeranno questa prima edizione in un momento collettivo di condivisione e crescita economica per il territorio.
L’invito finale è rivolto all’intera cittadinanza di Valguarnera, chiamata a sostenere l’evento con entusiasmo per stringersi attorno ai produttori locali e rafforzare il senso di appartenenza alla propria terra.