Stabilizzazione dei precari a Enna, il Partito Democratico chiama a raccolta le forze politiche

Il Partito Democratico di Enna si schiera apertamente al fianco dell’amministrazione comunale per difendere il futuro lavorativo dei dipendenti comunali ex precari. La segreteria cittadina esprime un forte sostegno alle delibere di giunta e consiglio che riguardano la stabilizzazione e il potenziamento dei contratti dei lavoratori ex Asu, degli articolisti e degli addetti ai cantieri di servizio.

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Una battaglia comune per la dignità del lavoro

La valorizzazione del personale rappresenta una priorità assoluta per l’azione amministrativa, un concetto che lo stesso sindaco Crisafulli ha ribadito in più occasioni. Un servizio pubblico efficiente per i cittadini può passare soltanto attraverso il pieno riconoscimento della dignità e della professionalità dei lavoratori, superando anni di incertezze e precariato.

Il segretario del PD di Enna, Giuseppe Seminara, sottolinea l’impegno profuso in questi mesi: «Rivendichiamo con convinzione quanto fatto finora, frutto di un percorso e intendimento politico preciso». Secondo il segretario, questa azione politica ha radici profonde, che partono da prima della campagna elettorale e proseguono oggi con determinazione.

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Il ruolo della Regione Siciliana per il tempo pieno

La delegazione ennese, con in testa la giunta Crisafulli, l’assessore Colaleo e il deputato regionale Fabio Venezia, sta conducendo una pressante trattativa a Palermo. L’obiettivo principale consiste nel reperire le risorse necessarie per il passaggio al tempo pieno di tutto il personale ex contrattista, attualmente impiegato con contratti part-time, oltre alla stabilizzazione definitiva dei cantieri di servizio.

Adesso la palla passa al governo regionale, che deve fare la propria parte garantendo le coperture finanziarie indispensabili. Il Partito Democratico assicura che continuerà a vigilare sul percorso e si dice pronto a collaborare con tutte le forze politiche disposte a condividere questa fondamentale battaglia di civiltà.