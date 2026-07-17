Sequestrati oltre seicento grammi di droga a Piazza Armerina un arresto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Piazza Armerina hanno arrestato un giovane per trasporto e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti hanno bloccato il ragazzo appena sceso da un pullman di linea proveniente da Catania con un carico di oltre mezzo chilo di cannabis nascosto in un borsone.

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Il controllo al capolinea degli autobus

L’operazione rientra nei servizi di monitoraggio del territorio disposti dal Questore di Enna Cono Incognito. Durante le consuete verifiche tra i passeggeri in arrivo nel centro armerino gli agenti hanno notato due giovani con un atteggiamento molto sospetto. Uno dei due camminava in modo guardingo e scrutava l’area circostante. Il secondo lo seguiva a breve distanza portando sulle spalle un borsone decisamente voluminoso. Questo comportamento anomalo ha spinto subito i poliziotti a intervenire per eseguire un controllo approfondito sui due viaggiatori.

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La scoperta della cannabis e i provvedimenti

L’intuizione investigativa degli agenti ha dato esito positivo. All’interno della sacca i poliziotti hanno trovato una busta contenente esattamente 672 grammi di cannabis. Le forze dell’ordine hanno accompagnato immediatamente i due giovani negli uffici del Commissariato per completare le operazioni di identificazione e gli accertamenti. Dopo le formalità di rito il Pubblico Ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo che trasportava materialmente lo stupefacente. Il complice ha invece ricevuto una denuncia a piede libero per il medesimo reato in concorso. L’intervento rapido delle volanti ha evitato l’immissione di un’ingente quantità di droga nel mercato illecito locale. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dei due indagati richiede un accertamento definitivo tramite sentenza irrevocabile.