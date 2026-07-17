Patto tra Comune e ristoratori a Enna: scatta lo sconto del venti per cento nei locali della città

Il Comune di Enna e i ristoratori locali stringono un’alleanza inedita per sostenere l’economia del territorio. Da lunedì 20 a venerdì 31 luglio, i cittadini e i visitatori potranno usufruire di uno sconto del 20 per cento su tutte le consumazioni a partire dalle ore 18:30 e fino alla chiusura delle attività. L’amministrazione ha presentato l’iniziativa stamattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di città, siglando la prima collaborazione strutturata di questo tipo tra la giunta guidata dal sindaco Mirello Crisafulli e il settore del food e del beverage.

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Adesioni aperte per le imprese del territorio

La promozione coinvolge bar, ristoranti, locali notturni e attività di somministrazione di tutta l’area urbana, da Pergusa a Enna Bassa, fino al centro storico. Le associazioni di categoria CNA, Confcommercio e Confartigianato collaborano attivamente per raccogliere le adesioni delle imprese. Gli uffici comunali aggiornano costantemente l’elenco definitivo degli esercizi partecipanti, ma il termine ultimo per aderire scade la mattina di lunedì 20 luglio, limite entro cui le attività commerciali devono inviare la comunicazione ufficiale all’ente.

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Le parole dell’amministrazione e l’obiettivo del rilancio

L’assessore al Turismo e al Commercio, Marilisa Milano, esprime grande soddisfazione per la risposta del comparto: «L’Amministrazione sostiene questa iniziativa quale strumento di promozione del tessuto economico locale, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e operatori rappresenti un elemento fondamentale per rafforzare l’attrazione della nostra città e favorire lo sviluppo delle attività commerciali».

Anche il sindaco, il senatore Mirello Crisafulli, evidenzia la necessità di mantenere vivo l’entusiasmo della comunità: «Noi speriamo che questa iniziativa possa stimolare la frequentazione dei cittadini ennesi nelle aree centrali e periferiche della città, anche passato l’effetto della festa della patrona». Il primo cittadino annuncia inoltre un piano per l’illuminazione permanente dello storico mercato Sant’Antonio, una scelta strategica mirata a rendere l’area ancora più accogliente e a favorire la socializzazione.

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Spettacoli e deroghe per animare le serate estive

I rappresentanti di CNA, Confartigianato e Confcommercio accolgono positivamente questo accordo, considerandolo un importante test per contrastare lo spopolamento e promuovere il commercio locale. Per rendere i dieci giorni della promozione ancora più attrattivi, l’amministrazione comunale consentirà ai gestori dei locali di proporre piccoli eventi e intrattenimenti musicali integrativi rispetto al cartellone estivo già approvato, garantendo una procedura rapida per il rilascio delle relative autorizzazioni.