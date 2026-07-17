Nuovo bando per le case popolari a Enna, i sindacati attivano uno sportello di supporto

L’amministrazione comunale di Enna avvia la procedura per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La decisione incontra il pieno appoggio dei sindacati Sicet e Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. Le organizzazioni considerano la pubblicazione del nuovo bando un passo fondamentale per affrontare l’emergenza abitativa del territorio. L’attuale giunta ha preso in rapido esame una questione cruciale per la coesione sociale della città. Questa accelerazione burocratica dimostra la chiara volontà di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini più vulnerabili restituendo speranza a chi vive in condizioni di disagio.

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Le richieste sindacali e la ricognizione del patrimonio immobiliare

L’approvazione del bando rappresenta il culmine di un lungo e costante lavoro di mediazione istituzionale. I rappresentanti sindacali ricordano come il dialogo sulle politiche abitative abbia radici profonde. «Il percorso è partito da lontano, quando come Cisl e Sicet abbiamo promosso un tavolo di confronto con la vecchia amministrazione, che risultò particolarmente sensibile al tema», spiegano la segretaria generale Cisl Carmela Petralia e il segretario generale Sicet Marco Gruttadauria. Durante quegli incontri i sindacati avevano chiesto il superamento della graduatoria del 2021 ormai ferma e una verifica puntuale sullo stato reale degli immobili pubblici e sugli interventi di manutenzione effettuati negli anni.

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Un aiuto concreto per la compilazione delle domande

Rimettere in moto il meccanismo delle assegnazioni offre una prospettiva solida a molte famiglie in difficoltà. «La casa è un diritto primario e dignità sociale», ribadiscono Petralia e Gruttadauria sottolineando l’importanza di questo traguardo per l’intera comunità ennese. Per evitare che ostacoli burocratici o mancanza di informazioni impediscano ai cittadini di cogliere questa opportunità il Sicet Cisl ha attivato uno sportello informativo dedicato. Gli interessati possono recarsi direttamente negli uffici di via San Sebastiano 25 a Enna o contattare il numero telefonico 0935 501837. Gli operatori forniranno tutto il supporto necessario per verificare i requisiti di accesso e compilare correttamente i moduli di partecipazione alla nuova graduatoria.