Nuova residenza universitaria a Enna, ad ottobre l’apertura di 165 posti letto

Dal primo ottobre 2026 l’offerta abitativa per gli universitari ennesi compie un decisivo salto di qualità. L’Ersu di Enna ha annunciato l’inaugurazione di una nuova e moderna struttura residenziale destinata a ospitare 165 tra studenti e studentesse. L’edificio sorge nel cuore di Enna Bassa, esattamente in via Raffaello Sanzio. La posizione risulta particolarmente vantaggiosa per chi frequenta i corsi, trovandosi di fronte alla fermata degli autobus urbani ed extraurbani. Con una breve passeggiata di appena cinque minuti è inoltre possibile raggiungere comodamente il plesso del Rettorato e la Biblioteca centrale dell’Ateneo.

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Comfort e tecnologie a disposizione delle future matricole

Gli spazi interni riflettono una profonda attenzione alle esigenze di vita e di studio dei ragazzi. Le camere si presentano molto luminose e arredate con cura, arricchite da balconi e verande che offrono un piacevole sfogo all’aperto. Ogni alloggio vanta dotazioni di altissimo livello tecnologico e funzionale, comprendendo frigorifero, televisore, computer, tablet e connessione internet senza fili. L’impianto di climatizzazione garantisce riscaldamento in inverno e aria condizionata nei mesi più caldi. L’esperienza di vita comunitaria trova spazio in aree condivise pensate per la massima efficienza, dai punti cottura attrezzati alla zona lavanderia dotata di pratiche asciugatrici, fino alle ampie e silenziose sale dedicate allo studio.

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Il bando di assegnazione e l’impegno istituzionale

Per accedere a questi nuovi spazi i candidati dovranno attendere il mese di agosto, periodo in cui l’ente pubblicherà il bando ufficiale di assegnazione. Le graduatorie terranno conto di due criteri fondamentali, premiando il merito accademico e valutando la situazione economica tramite l’indicatore ISEE. Questo importante traguardo logistico rappresenta il frutto di un intenso lavoro di squadra all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra la Direzione dell’ente e i rappresentanti eletti in seno all’Università, tra cui il professore Dario Ticali e gli studenti Bongiorno, Ruffino e Tallarita. La nuova apertura aggiunge un ulteriore tassello all’attrattività del polo accademico ennese, confermando l’attenzione continua verso il benessere di chi sceglie di costruire il proprio futuro studiando nel capoluogo.