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Marina di Ragusa dice addio alle sigarette in spiaggia

Pubblicato il 17 Luglio 2026 da Letto da 183 utenti
       

La spiaggia di Marina di Ragusa compresa tra la Rotonda e il Lido Azzurro si trasforma ufficialmente in un’area libera dal fumo. Il provvedimento sindacale risponde a una duplice esigenza che unisce la tutela della salute pubblica alla salvaguardia dell’ambiente costiero. La delibera comunale stabilisce il divieto assoluto di fumare tabacco e di abbandonare mozziconi sulla sabbia e nello specchio d’acqua antistante fino a una distanza di 100 metri dalla riva. L’iniziativa nasce anche per porre un freno al diffuso fenomeno dei filtri di sigaretta lasciati a ridosso del bagnasciuga che rappresentano una delle principali fonti di inquinamento da microplastiche nei nostri mari.

Controlli e aree attrezzate per i fumatori

Per garantire il rispetto delle nuove regole sono previsti controlli rigorosi da parte degli agenti della polizia locale e sanzioni amministrative pecuniarie per tutti i trasgressori. L’ordinanza non si limita però esclusivamente ad applicare divieti ma punta a educare i bagnanti attraverso una soluzione di convivenza civile. Lungo il litorale interessato viene infatti predisposta un’area specificamente attrezzata e isolata dalle zone di maggiore affluenza dove i fumatori possono disporre di appositi posacenere. La misura mira a salvaguardare il benessere di famiglie e turisti che scelgono la costa iblea per respirare aria pulita senza dover subire gli effetti nocivi del fumo passivo sotto l’ombrellone.

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