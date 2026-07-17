Il Palio dei Normanni si farà: la settantunesima edizione a costo zero per Piazza Armerina

L’attesa è finita e i motori della macchina organizzativa sono ufficialmente avviati. Piazza Armerina si prepara a vivere la sua settantunesima edizione del Palio dei Normanni, confermando un appuntamento storico che quest’anno assume un valore ancora più significativo. Nonostante i tentativi di ridimensionamento sollevati nel dibattito politico cittadino, l’amministrazione comunale è riuscita a garantire lo svolgimento di uno degli eventi turistici più importante del Mezzogiorno d’Italia.

L’assessore al Turismo Ettore Messina ha voluto fare chiarezza sulla complessa gestione finanziaria che ha preceduto l’organizzazione. Una parte dell’opposizione in consiglio comunale ha tentato di tagliare i fondi destinati al settore, riducendo il capitolo di spesa a soli settemila euro. Una mossa che rischiava di compromettere la manifestazione ma che ha trovato la ferma reazione della giunta. Grazie all’impegno del sindaco e degli uffici comunali, sono state reperite coperture finanziarie alternative. L’edizione di quest’anno sarà interamente finanziata da fonti esterne, azzerando di fatto i costi a carico del bilancio del comune.

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Prove al via e nuovi impianti di illuminazione per lo spettacolo

Sul fronte strettamente organizzativo e logistico, il coordinatore Dino Vullo ha illustrato i prossimi passi operativi. Le iscrizioni procedono a ritmo serrato tramite la casella di posta elettronica istituzionale dedicata. La macchina burocratica è in piena attività per definire i dettagli assicurativi propedeutici all’avvio ufficiale delle attività. Secondo il cronoprogramma, lunedì venti inizierà la settimana dedicata alle prove dei quartieri storici, un momento cruciale per cavalieri e figuranti che daranno vita alla rappresentazione.

Tra le novità di quest’anno spiccano gli importanti interventi eseguiti all’impianto sportivo che ospiterà le sfide. Come evidenziato dall’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Di Salvo, è stato completamente rinnovato il sistema di illuminazione. I nuovi fari garantiranno una visibilità nettamente superiore rispetto al passato, rendendo le prove e le esibizioni ancora più spettacolari e sicure per i partecipanti e per il pubblico. Il completamento definitivo delle opere strutturali è previsto entro martedì, garantendo la piena operatività dei luoghi.

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Un cartellone ricco per l’estate tra storia e cultura

Il Palio dei Normanni non sarà un evento isolato, ma rappresenterà il fulcro di un programma estivo ampio e variegato. Il mese di luglio è già denso di appuntamenti realizzati in stretta sinergia con il Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e Morgantina. L’amministrazione comunale punta a fare di agosto un mese straordinario, ricco di eventi e sorprese pensati per attrarre un vasto flusso di visitatori e rilanciare l’economia turistica della splendida città dei mosaici.