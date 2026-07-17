Disinfestazione a Piazza Armerina, il calendario dei nuovi interventi nei quartieri

L’amministrazione comunale avvia una massiccia campagna di disinfestazione contro insetti alati e striscianti. Le operazioni si svolgeranno nell’arco di tre notti consecutive, dal 28 al 30 luglio, coprendo l’intero territorio cittadino. Le squadre specializzate entreranno in azione sempre in fascia notturna, esattamente dalle due alle sei del mattino. L’obiettivo consiste nel garantire un’estate più serena ai cittadini e migliorare in modo significativo le condizioni igienico-sanitarie degli spazi pubblici.

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Le prime zone coinvolte martedì notte

Il calendario degli interventi parte martedì 28 luglio concentrandosi sulle aree a nord e nel centro urbano. I mezzi percorreranno la zona artigianale e le contrade Solazzo, Bellia, Palermi-Ramaldo e Aldovino. Il trattamento riguarderà anche i perimetri esterni dell’ospedale Chiello e del cimitero Bellia. Nello stesso turno i tecnici copriranno il Villaggio Kennedy, piazza Marescalchi e arterie centrali come viale Generale Muscarà, viale Generale Ciancio e piazza Falcone e Borsellino. Il passaggio notturno includerà anche le vie principali dei quartieri Monte e Canali e contrada Muliano.

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Il turno di mercoledì per il quadrante sud

La notte di mercoledì 29 luglio vedrà protagoniste le zone a sud della città. Gli operatori si sposteranno lungo la strada provinciale sedici, toccando il Villaggio Sammarco e l’area residenziale di Santa Croce. La mappa degli interventi prevede il passaggio mirato in contrada Scarante, Piano Cannata, Piano Marino, Fontanelle, Cicciona e Polleri. In questo secondo round i mezzi sanificheranno anche arterie densamente popolate come via Leonardo da Vinci, via Aldo Moro, via Piersanti Mattarella e le strade principali dello storico quartiere Casalotto.

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Giovedì spazio ai quartieri storici

L’ultima fase delle operazioni, prevista per la notte di giovedì 30 luglio, richiederà un approccio su misura. L’attenzione si sposterà infatti sui vicoli dei quartieri storici, dove i mezzi pesanti non riescono a transitare. Personale dotato di attrezzature adeguate agli spazi ristretti interverrà seguendo un ordine di marcia ben preciso. La scaletta prevede tappe consecutive alla Castellina, al Monte, al Casalotto e infine ai Canali, completando così la mappatura totale del tessuto urbano armerino.

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Le raccomandazioni per la sicurezza dei cittadini

Il Comune rivolge un appello chiaro ai residenti per agevolare il lavoro degli operatori e tutelare la salute pubblica. Durante gli orari di passaggio dei mezzi risulta fondamentale mantenere chiuse porte e finestre. I cittadini devono ritirare dai balconi qualsiasi prodotto alimentare e i panni stesi ad asciugare. L’ente raccomanda inoltre di tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e di evitare categoricamente le passeggiate all’aperto nelle ore in cui le macchine nebulizzatrici risultano in azione.