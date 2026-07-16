Campo sportivo di Piazza Armerina: quasi duecentomila euro per un impianto moderno e sostenibile

Piazza Armerina compie un passo importante verso la modernizzazione delle sue strutture sportive. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per l’efficientamento energetico del campo sportivo comunale, un intervento strategico dal valore complessivo di circa 200.000 euro che trasformerà l’impianto in una struttura all’avanguardia, sicura e decisamente più sostenibile dal punto di vista ambientale.
I dettagli tecnici dell’intervento tecnologico sul terreno di gioco
I tecnici hanno sostituito i vecchi fari alogeni ad alto consumo con un moderno impianto di illuminazione dotato di tecnologia LED. L’opera di riqualificazione ha interessato anche il rinnovo completo dei quadri elettrici e l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno affiancato da un gruppo di continuità di ultima generazione. Questi aggiornamenti tecnologici aumenteranno la qualità della luce durante le attività serali e ridurranno in modo drastico i consumi in bolletta, garantendo la massima continuità di servizio anche in caso di improvvisi sbalzi di tensione nella rete elettrica.
L’impegno per lo sport e la riduzione dei costi gestionali
L’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo evidenzia il valore strategico dell’operazione spiegando la filosofia dietro il progetto: «Investire nell’efficientamento energetico significa migliorare i servizi, ridurre i costi di gestione e utilizzare con responsabilità le risorse pubbliche. È il percorso che stiamo portando avanti con determinazione». Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’assessore allo Sport Deborah Zanerolli, che rimarca l’attenzione verso le realtà locali: «Lo sport merita impianti moderni, sicuri e funzionali. Questo intervento conferma con i fatti l’attenzione dell’Amministrazione verso le società sportive, i giovani e tutti gli utenti del nostro campo comunale».
La replica del sindaco Cammarata alle critiche politiche
Anche il sindaco Nino Cammarata esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto, rivendicando la concretezza dell’azione amministrativa condotta dalla sua squadra. «Noi continuiamo a investire. Le polemiche passano, le opere restano. Questo è il nostro modo di amministrare: trasformare le risorse in risultati concreti per la città» dichiara il primo cittadino, sottolineando come la comunità continui a crescere attraverso interventi tangibili destinati a durare nel tempo.