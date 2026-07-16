Campo sportivo di Piazza Armerina: quasi duecentomila euro per un impianto moderno e sostenibile

Piazza Armerina compie un passo importante verso la modernizzazione delle sue strutture sportive. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per l’efficientamento energetico del campo sportivo comunale, un intervento strategico dal valore complessivo di circa 200.000 euro che trasformerà l’impianto in una struttura all’avanguardia, sicura e decisamente più sostenibile dal punto di vista ambientale.

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I dettagli tecnici dell’intervento tecnologico sul terreno di gioco

I tecnici hanno sostituito i vecchi fari alogeni ad alto consumo con un moderno impianto di illuminazione dotato di tecnologia LED. L’opera di riqualificazione ha interessato anche il rinnovo completo dei quadri elettrici e l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno affiancato da un gruppo di continuità di ultima generazione. Questi aggiornamenti tecnologici aumenteranno la qualità della luce durante le attività serali e ridurranno in modo drastico i consumi in bolletta, garantendo la massima continuità di servizio anche in caso di improvvisi sbalzi di tensione nella rete elettrica.

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L’impegno per lo sport e la riduzione dei costi gestionali

L’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo evidenzia il valore strategico dell’operazione spiegando la filosofia dietro il progetto: «Investire nell’efficientamento energetico significa migliorare i servizi, ridurre i costi di gestione e utilizzare con responsabilità le risorse pubbliche. È il percorso che stiamo portando avanti con determinazione». Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’assessore allo Sport Deborah Zanerolli, che rimarca l’attenzione verso le realtà locali: «Lo sport merita impianti moderni, sicuri e funzionali. Questo intervento conferma con i fatti l’attenzione dell’Amministrazione verso le società sportive, i giovani e tutti gli utenti del nostro campo comunale».

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La replica del sindaco Cammarata alle critiche politiche

Anche il sindaco Nino Cammarata esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto, rivendicando la concretezza dell’azione amministrativa condotta dalla sua squadra. «Noi continuiamo a investire. Le polemiche passano, le opere restano. Questo è il nostro modo di amministrare: trasformare le risorse in risultati concreti per la città» dichiara il primo cittadino, sottolineando come la comunità continui a crescere attraverso interventi tangibili destinati a durare nel tempo.