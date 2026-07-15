Incendio ad Agira, la Polizia evacua la base logistica Webuild

Torniamo ad aggiornare la notizia del vasto incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Agira, un evento che ha richiesto un imponente dispositivo di sicurezza. La Polizia di Stato ha evacuato rapidamente l’intera base logistica della società Webuild, azienda attualmente impegnata nei lavori per la nuova linea ferroviaria Catania-Palermo. L’intervento degli agenti ha permesso di mettere in salvo il personale presente nella struttura, minacciata dall’avanzare incontrollato del rogo lungo la Strada Provinciale 61.

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Il coordinamento dei soccorsi per arginare l’emergenza

Le operazioni hanno visto la forte sinergia tra l’Ufficio Volanti della Questura e la Sezione Polizia Stradale di Enna. Al loro fianco hanno operato senza sosta anche i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato, chiamati a fronteggiare un concreto pericolo per la pubblica incolumità a causa dell’elevato rischio di propagazione. Come si legge in una nota della Questura, i poliziotti «hanno attivamente gestito le operazioni di emergenza, provvedendo all’evacuazione in sicurezza di tutte le persone presenti all’interno della base logistica».

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Nessuna conseguenza per i lavoratori e i residenti della zona

Solo dopo diverse ore di intenso e faticoso lavoro le squadre di soccorso hanno contenuto il fronte delle fiamme, riportando la delicata situazione sotto controllo. Il bilancio finale non registra alcun ferito tra gli operai del cantiere, il personale intervenuto e gli abitanti dell’area interessata. La tempestività dell’azione e la grande professionalità dimostrata sul campo hanno garantito la sicurezza di tutti i presenti, disinnescando una situazione di profonda criticità per l’intero territorio.