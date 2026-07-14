Vasto incendio sulla strada statale 121 tra Agira e Nissoria

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel primo pomeriggio la zona compresa tra Agira e Nissoria, in provincia di Enna. Le fiamme sono partite intorno alle ore 13 a ridosso della strada statale 121. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna sono giunti rapidamente sul posto per arginare il fronte del fuoco, che rischiava di espandersi in modo incontrollato. Le alte temperature e la vegetazione arida offrono terreno fertile ai roghi, richiedendo un livello di attenzione altissimo da parte di tutti gli operatori coinvolti.

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Sforzo congiunto per fermare i roghi

La gravità della situazione sul campo ha reso necessario un massiccio dispiegamento di forze. Accanto ai pompieri, operano senza sosta i reparti antincendio boschivo della Forestale e le squadre di volontari della Protezione Civile. Gli uomini e le donne sul campo affrontano ore cruciali per mettere in sicurezza l’intera area, nel tentativo di impedire che le lingue di fuoco raggiungano insediamenti rurali o aziende agricole vicine. Il fumo denso sollevato dal rogo crea inevitabili disagi, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente delicate.

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Il supporto decisivo dei mezzi aerei

Per velocizzare le manovre di contenimento e abbattere i focolai nei punti più scoscesi, la macchina dei soccorsi ha attivato immediatamente il supporto aereo. Attualmente due elicotteri e un Canadair sorvolano senza sosta la zona colpita, effettuando lanci continui di acqua dall’alto. Questa copertura aerea risulta fondamentale per colpire il cuore dell’incendio e dare respiro alle squadre schierate a terra, impegnate in una battaglia logorante contro un nemico difficile da domare.