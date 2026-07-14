Vasto incendio sulla strada statale 121 tra Agira e Nissoria

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel primo pomeriggio la zona compresa tra Agira e Nissoria, in provincia di Enna. Le fiamme sono partite intorno alle ore 13 a ridosso della strada statale 121. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna sono giunti rapidamente sul posto per arginare il fronte del fuoco, che rischiava di espandersi in modo incontrollato. Le alte temperature e la vegetazione arida offrono terreno fertile ai roghi, richiedendo un livello di attenzione altissimo da parte di tutti gli operatori coinvolti.
Sforzo congiunto per fermare i roghi
La gravità della situazione sul campo ha reso necessario un massiccio dispiegamento di forze. Accanto ai pompieri, operano senza sosta i reparti antincendio boschivo della Forestale e le squadre di volontari della Protezione Civile. Gli uomini e le donne sul campo affrontano ore cruciali per mettere in sicurezza l’intera area, nel tentativo di impedire che le lingue di fuoco raggiungano insediamenti rurali o aziende agricole vicine. Il fumo denso sollevato dal rogo crea inevitabili disagi, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente delicate.
Il supporto decisivo dei mezzi aerei
Per velocizzare le manovre di contenimento e abbattere i focolai nei punti più scoscesi, la macchina dei soccorsi ha attivato immediatamente il supporto aereo. Attualmente due elicotteri e un Canadair sorvolano senza sosta la zona colpita, effettuando lanci continui di acqua dall’alto. Questa copertura aerea risulta fondamentale per colpire il cuore dell’incendio e dare respiro alle squadre schierate a terra, impegnate in una battaglia logorante contro un nemico difficile da domare.