Piano straordinario contro le zanzare a Enna. Il vertice in Comune e le strategie di intervento

Il Comune di Enna lancia un piano straordinario di disinfestazione per contrastare la proliferazione delle zanzare. Questa mattina il sindaco ha riunito un tavolo tecnico con i principali enti del territorio per coordinare gli interventi urgenti. Al vertice hanno partecipato il Libero Consorzio Comunale, EcoEnna Servizi, l’Azienda Sanitaria Provinciale e l’Ente Autodromo di Pergusa. L’obiettivo principale punta a definire un’azione congiunta contro la zanzara tigre e quella comune. Le operazioni prevedono trattamenti mirati per colpire le larve e gli insetti adulti. Gli operatori impiegheranno esclusivamente prodotti autorizzati, garantendo la massima sicurezza per i cittadini, gli animali domestici e l’ecosistema locale.

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Sicurezza e informazione preventiva per i residenti

Prima di ogni ciclo di disinfestazione, l’amministrazione informerà in modo capillare tutti i residenti. Le comunicazioni indicheranno con precisione le date, gli orari, le aree coinvolte e i principi attivi utilizzati, oltre alle normali precauzioni da seguire. Il piano richiede anche la collaborazione attiva di chi possiede o gestisce spazi privati e pubblici. Queste figure dovranno adottare misure preventive efficaci per eliminare il ristagno delle acque e arginare il fenomeno.

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L’impegno per la salvaguardia della conca pergusina

In questo contesto operativo, il presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, Gaetano Rabbito, ha garantito il pieno supporto della sua struttura. Il responsabile ha assicurato l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per potenziare i risultati della campagna ambientale. «Il Consorzio si è impegnato nel contribuire a rendere più efficace la lotta integrata alle zanzare, per dare pronta risposta al disagio segnalato dalla cittadinanza di concerto con gli altri enti competenti, dal Libero Consorzio all’ASP, per un piano coordinato e tempestivo, con particolare attenzione alla conca pergusina», ha precisato Rabbito al termine dell’incontro.