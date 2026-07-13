Valguarnera – Manutenzione del verde pubblico, al via il decespugliamento del cimitero e un nuovo piano degli interventi

Prenderanno il via da domani gli interventi di pulizia e decespugliamento del cimitero comunale di Valguarnera. Lo comunica l’assessore al Verde pubblico, Francesca Draià, facendo il punto sullo stato della manutenzione dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini nelle ultime settimane.

L’assessore ricorda che l’ultimo intervento di pulizia del cimitero era stato eseguito alla fine di maggio dalla ditta che gestiva in precedenza il servizio. In seguito, gli uffici comunali hanno completato le procedure amministrative necessarie per l’affidamento dell’incarico alla nuova impresa, entrata in servizio dopo l’insediamento della nuova Amministrazione.

<br />

I primi interventi sul territorio

La nuova ditta ha avviato le attività il 1° luglio. In questa prima fase ha già effettuato interventi negli edifici scolastici, alla Villetta Marcato e in diverse aree del territorio comunale. Da domani le operazioni interesseranno anche il cimitero, con l’obiettivo di ripristinare il decoro dell’area.

Nel comunicato, l’assessore Draià rivolge anche un messaggio ai cittadini, riconoscendo i disagi registrati nelle scorse settimane. «Desidero scusarmi con i cittadini per i disagi registrati nelle scorse settimane e assicurare che il mio impegno sarà quello di migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico».

<br />

Un calendario pubblico per la manutenzione

L’assessorato al Verde pubblico, in accordo con il sindaco, sta predisponendo un calendario degli interventi che sarà reso pubblico. L’iniziativa punta a garantire maggiore trasparenza e a permettere ai cittadini di conoscere in anticipo le attività programmate nelle diverse zone del paese.

Secondo quanto illustrato nel comunicato, una pianificazione più strutturata consentirà di migliorare la gestione del verde pubblico e di assicurare interventi più puntuali e continui.

<br />

In arrivo anche la riqualificazione della Villa comunale

Nei prossimi giorni prenderanno inoltre il via i lavori di riqualificazione del verde della Villa comunale “Falcone e Borsellino”. L’intervento sarà realizzato grazie a un finanziamento ottenuto durante l’amministrazione guidata da Francesca Draià e proseguirà con l’attuale Amministrazione del sindaco Cutrona, nel segno della continuità amministrativa.

L’assessore conclude ribadendo la propria visione dell’azione amministrativa. «Credo fortemente che amministrare significhi programmare, dare risposte concrete e lavorare con responsabilità e continuità. È con questo spirito che continuerò a svolgere il mio ruolo di Assessore, affinché Valguarnera sia sempre più curata, decorosa e vivibile».