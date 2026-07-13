Nuovi ecografi nelle Case di Comunità di Leonforte e Nicosia, più servizi sanitari vicino ai cittadini

Le Case di Comunità di Leonforte e Nicosia ampliano i servizi offerti ai cittadini con l’attivazione di una nuova agenda specialistica dedicata agli esami ecografici. Il nuovo servizio entrerà in funzione dal 14 luglio e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della sanità territoriale promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

L’iniziativa nasce nell’ambito del percorso di sviluppo della rete sanitaria di prossimità voluto dalla Direzione Strategica dell’Asp. Grazie all’acquisizione di nuove apparecchiature ecografiche e alla rimodulazione dell’attività della dottoressa Stefania La Ferrera, dirigente medico radiologa già operativa nei Distretti Sanitari di Agira e Nicosia, sarà possibile offrire prestazioni specialistiche direttamente nelle due Case di Comunità.

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Meno spostamenti verso gli ospedali

L’obiettivo è rendere l’assistenza sanitaria sempre più accessibile, consentendo ai cittadini di effettuare esami diagnostici senza doversi recare negli ospedali. Le nuove apparecchiature permetteranno infatti di integrare l’attività radiologica con gli altri servizi già presenti nei presidi territoriali, migliorando la presa in carico dei pazienti e riducendo i tempi e i disagi legati agli spostamenti.

Le Case di Comunità sono state progettate proprio con questa finalità: diventare punti di riferimento stabili per la popolazione, capaci di offrire un numero crescente di servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio.

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Il calendario delle attività

Dal 14 luglio la dottoressa Stefania La Ferrera svolgerà la propria attività secondo una programmazione distribuita tra i diversi presidi del distretto.

Il lunedì sarà in servizio al Poliambulatorio di Troina dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. Il martedì opererà nella Casa di Comunità di Leonforte dalle 8 alle 15, mentre il mercoledì sarà nella Casa di Comunità di Nicosia nello stesso orario. Il giovedì l’attività proseguirà al Poliambulatorio di Agira dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. Il venerdì, infine, il servizio sarà garantito sempre ad Agira dalle 8 alle 14.

Le prestazioni radiologiche continueranno comunque a essere assicurate anche nei Presidi ospedalieri, secondo un modello organizzativo che integra i servizi territoriali con quelli già esistenti.

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Un modello destinato a crescere

L’introduzione del nuovo servizio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo delle Case di Comunità, destinate ad arricchirsi progressivamente di personale, attrezzature e prestazioni specialistiche. L’obiettivo è rafforzare la sanità di prossimità, alleggerire il carico sugli ospedali e offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini della provincia.

Il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, sottolinea la prospettiva del progetto: «Crescerà incrementando costantemente i servizi che i cittadini del territorio potranno vedere consolidarsi nei prossimi mesi. Un passo alla volta, la sanità si avvicinerà a chi ne ha bisogno».