Linea Verde porta Piazza Armerina su Rai 1, Cammarata: «Una straordinaria vetrina nazionale».

La puntata di Linea Verde, andata in onda sabato su Rai 1 e dedicata a Piazza Armerina, rappresenta «un’altra straordinaria vetrina nazionale» per la città e per le sue eccellenze. Lo afferma il sindaco Nino Cammarata, che ha espresso soddisfazione per la visibilità ottenuta dal territorio attraverso la trasmissione televisiva. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento particolare a Totò Trumino, Lucia Giunta e ai volontari dell’Associazione Borgo San Giacomo per il lavoro svolto nella valorizzazione del Cammino di San Giacomo, un itinerario che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nell’offerta turistica locale.

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La riqualificazione della chiesetta di San Giacomo

Cammarata ha ricordato come l’Amministrazione comunale abbia sostenuto concretamente il progetto attraverso la riqualificazione della chiesetta di San Giacomo, intervento realizzato grazie a un finanziamento dedicato. «Oggi quel luogo è diventato un punto di ospitalità per pellegrini e turisti», sottolinea il sindaco, evidenziando il valore dell’investimento per l’accoglienza e la promozione del territorio.

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Nuovi interventi già finanziati

Il percorso di sviluppo non si ferma qui. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato che sono già stati finanziati ulteriori interventi destinati a migliorare i servizi dedicati ai visitatori. Tra le opere previste figurano il potenziamento del collegamento tra la Villa Romana del Casale e Morgantina attraverso il Cammino di San Giacomo e la realizzazione di una nuova area camper accanto alla struttura di ospitalità, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica e favorire un’accoglienza sempre più qualificata.

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La collaborazione tra istituzioni e territorio

Per il sindaco, i risultati ottenuti dimostrano l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio. «È questa la dimostrazione che, quando pubblico e privato lavorano insieme, i risultati arrivano e diventano patrimonio dell’intera comunità», afferma Cammarata, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione a proseguire gli investimenti nella promozione e nello sviluppo turistico di Piazza Armerina.

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