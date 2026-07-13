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Il cartellone del XV Naxos Summer Fest a Piazza Armerina dal 18 luglio al 5 settembre alla Villa Romana del Casale

Pubblicato il 13 Luglio 2026 da Letto da 472 utenti
       

La stagione concertistica Orizzonti Armonici torna a incantare il pubblico con la quindicesima edizione del Naxos Summer Fest. Nella splendida cornice della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina andrà in scena un cartellone ricco di appuntamenti di altissimo livello. Dal pop internazionale alla musica classica passando per le indimenticabili colonne sonore del cinema italiano e di Hollywood. Un viaggio sonoro pensato per esaltare la bellezza dei mosaici e regalare notti d’estate cariche di suggestioni e pura emozione artistica.

Tutti gli spettacoli in programma

Scopriamo nel dettaglio le date previste per questa imperdibile rassegna estiva. Gli eventi avranno tutti inizio alle ore 21 offrendo un’atmosfera magica sotto le stelle. Gli organizzatori propongono un abbonamento speciale per l’intera manifestazione al costo di 50 euro acquistabile attraverso il circuito Vivaticket.

Data Orario Spettacolo
18 Luglio Ore 21 Coldplay & Queen Experience
28 Luglio Ore 21 Arie d'opera tra i mosaici
08 Agosto Ore 21 Tributo a Morricone / '900 La legenda del pianista sull'oceano
30 Agosto Ore 21 Chopin & Classical Encores
04 Settembre Ore 21 Hollywood Golden Party in Jazz / Le celebri musiche del cinema
05 Settembre Ore 21 Concerto al buio in villa

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