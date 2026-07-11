Nuova area camper a Piazza Armerina, lavori al via entro agosto: investimento da oltre 255 mila euro

Piazza Armerina si prepara a compiere un nuovo passo nel potenziamento della propria offerta turistica. Dal 15 agosto prenderanno ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della nuova area camper, un’infrastruttura destinata a migliorare l’accoglienza dei viaggiatori che scelgono il turismo itinerante e a rendere la città ancora più attrattiva nel panorama regionale.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 255.092,07 euro, finanziato attraverso il Decreto Legge n. 121 del 2023, convertito nella Legge 155 del 2023, nell’ambito delle misure dedicate allo sviluppo del turismo di prossimità, all’aria aperta e sostenibile. La somma consentirà anche di ristrutturazione dell’area camper di via G. Lo Giudice.

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Una scelta strategica per l’ingresso nord della città

Il progetto iniziale prevedeva la riqualificazione dell’area di sosta di via G. Lo Giudice e la realizzazione di una nuova area in via Salita Cappuccini, nelle vicinanze del campo sportivo. Successivamente, però, gli approfondimenti tecnico funzionali effettuati dagli uffici comunali hanno portato l’amministrazione a individuare una soluzione ritenuta più efficace.

La nuova area sorgerà infatti lungo la via Conte Ruggero, all’ingresso nord di Piazza Armerina. Una posizione strategica che consentirà ai camperisti di raggiungere con facilità il centro cittadino e i principali punti di interesse, migliorando l’organizzazione dei flussi turistici e offrendo un servizio moderno e funzionale.

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Superato l’iter burocratico

A consentire l’avvio dei lavori è stato il completamento di un complesso percorso amministrativo. Il sindaco Nino Cammarata, dopo un intenso lavoro istituzionale e una recente missione a Roma, è riuscito a ottenere il via libera definitivo che ha permesso di sbloccare l’intervento. La conclusione dell’iter consentirà così l’apertura del cantiere subito dopo Ferragosto, rispettando la programmazione definita dall’amministrazione comunale.

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Il turismo itinerante rappresenta una risorsa sempre più importante

Negli ultimi anni il turismo itinerante ha registrato una crescita costante in tutta Italia e la Sicilia si conferma una delle mete più apprezzate dai camperisti grazie alla ricchezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Disporre di aree di sosta attrezzate rappresenta oggi un elemento determinante nella scelta delle destinazioni. I viaggiatori in camper tendono infatti a privilegiare i comuni che offrono servizi efficienti, sicurezza e facilità di accesso ai centri storici. La loro presenza genera ricadute economiche diffuse, favorendo attività commerciali, ristorazione, strutture ricettive, artigianato e servizi locali.

Per una città come Piazza Armerina, già conosciuta a livello internazionale per il suo patrimonio culturale e per la vicinanza alla Villa Romana del Casale, la nuova area camper costituisce un tassello importante della strategia di sviluppo turistico. L’obiettivo è intercettare una quota sempre più significativa del turismo itinerante siciliano e nazionale, offrendo un punto di sosta moderno e valorizzando ulteriormente il territorio come destinazione ideale per chi ama viaggiare all’aria aperta e scoprire le eccellenze dell’entroterra dell’isola.