Piazza Armerina, polemica sui musei. L’assessore Messina replica all’opposizione: “Chiusura solo temporanea”

L’assessore al turismo del Comune di Piazza Armerina, Ettore Messina, interviene con fermezza per smentire le recenti dichiarazioni del consigliere comunale d’opposizione Andrea Arena in merito alla chiusura delle strutture museali cittadine. Secondo l’esponente della giunta, la narrazione offerta dalla minoranza omette fatti fondamentali e trasforma un problema organizzativo transitorio in uno strumento di polemica politica.

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La pausa del Servizio Civile Universale

Il cuore della questione risiede in un temporaneo stop tecnico. Messina chiarisce, infatti, che la serrata dei musei non è definitiva, ma “esclusivamente temporanea ed è dovuta all’eccezionale interruzione del Servizio Civile Universale”. I progetti dei volontari si sono conclusi alla fine di giugno e il nuovo ciclo prenderà il via solamente nei primi giorni di settembre. Questo “fisiologico” vuoto di due mesi ha imposto all’Amministrazione una momentanea rimodulazione del servizio di accoglienza e vigilanza.

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Dal progetto sulla carta a otto strutture aperte

L’assessore approfitta della replica per tracciare un bilancio e rivendicare i risultati ottenuti dalla sua amministrazione sul fronte turistico-culturale. Ricorda come, al momento del loro insediamento, il SIMPA (Sistema Musei Piazza Armerina) fosse un progetto esistente “solo sulla carta”, con poche strutture operative in modo saltuario e vincolate agli orari degli uffici comunali. “Oggi, invece, Piazza Armerina dispone di circa otto tra musei e mostre permanenti, aperti gratuitamente tutti i giorni, dalle 9 alle 18”, sottolinea Messina. Un traguardo raggiunto proprio grazie all’attivazione dei fondi ministeriali e all’impiego di circa quaranta giovani del Servizio Civile nella gestione quotidiana dei siti.

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Manutenzioni a luglio e riaperture con i progetti PUC

Per ovviare al periodo di transizione estivo, l’Amministrazione ha programmato per questo mese una serie di interventi di manutenzione e riallestimento delle sale. Parallelamente, gli uffici comunali sono già a lavoro per garantire la riapertura dei musei entro la fine di luglio. In attesa del rientro dei volontari a settembre, la copertura dei turni sarà garantita avvalendosi dei percettori dei progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività) e del personale interno del Comune.

La replica dell’assessore Messina si chiude con una dura stoccata indirizzata al consigliere Arena e ai banchi della minoranza: “La differenza tra chi amministra e chi fa opposizione è evidente: noi lavoriamo per creare servizi che prima non esistevano; altri preferiscono fotografare una chiusura temporanea per trasformarla in propaganda politica, senza raccontarne le vere ragioni”.