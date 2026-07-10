Incendio di un autotreno lungo la A19

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando di Enna sono stati mobilitati d’urgenza lungo l’autostrada A19. Intorno alle 13.30 le squadre di soccorso sono intervenute al chilometro 131+100 per domare un vasto rogo che aveva coinvolto un autotreno carico di grano. Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego di una squadra operativa affiancata da due autobotti giunte in supporto per contenere le fiamme. A causa dell’incendio e delle necessarie manovre di messa in sicurezza del carico e del mezzo pesante, la circolazione autostradale in direzione Catania è rimasta temporaneamente interdetta al traffico.

<br />

Le fiamme nella zona di Mulinello

Parallelamente all’emergenza sull’autostrada, un altro fronte di fuoco ha impegnato i vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte. In prossimità dello svincolo di Mulinello, si è sviluppato un vasto incendio di vegetazione che ha lambito e interessato anche le pertinenze della A19. Per gestire la situazione e limitare i danni al territorio circostante, sono intervenute sul posto anche le squadre antincendio boschivo della forestale. Il coordinamento delle attività di soccorso e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della polizia stradale e al personale dell’anas, che hanno operato per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo l’arteria viaria.