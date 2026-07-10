Il festival Sulle tracce di Franco Enna arriva ad Aidone con lo spettacolo su Camilleri

Il festival diffuso di rigenerazione culturale “Sulle tracce di Franco Enna” approda in uno dei luoghi storici più affascinanti della Sicilia. Domenica 19 luglio alle ore 20:30 il Teatro Antico di Morgantina ad Aidone ospita il debutto assoluto dello spettacolo “Dialoghi con Camilleri”. L’opera inedita porta la firma del Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni e promette di trasformare la serata in un viaggio interattivo tra parole e canti dal vivo.

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Un progetto per rompere l’isolamento culturale delle aree interne

L’evento si inserisce nel cartellone artistico della cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano sotto la guida di Antonio Messina. L’iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura per i Progetti Speciali 2026 e mira a cancellare l’isolamento delle zone centrali dell’isola. Gli organizzatori vogliono unire il ricordo letterario del giallista Franco Enna, al secolo Francesco Cannarozzo, con le figure monumentali di Andrea Camilleri e Agatha Christie.

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Sul palco un vivace scambio generazionale attraverso la lingua siciliana

La pièce teatrale vanta la regia di Ornella Matranga e nasce da una scrittura corale del gruppo. In scena sale una vivace compagnia di giovani attori formata da Andrea Di Falco, Ornella Matranga, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente. Gli artisti si impossessano della celebre lingua ibrida creata da Camilleri per coinvolgere il pubblico in un gioco teatrale molto dinamico. Lo spettacolo esplora riti profondamente umani come la condivisione del pasto ed esalta i valori dell’accoglienza e della tolleranza. Prende vita in questo modo un confronto vibrante tra la freschezza dei talenti emergenti e la saggezza eterna del maestro empedoclino.

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Rete istituzionale solida per un appuntamento a ingresso libero

Il successo dell’iniziativa poggia su una solida collaborazione tra enti territoriali. Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale affianca la Società Dante Alighieri del Comitato di Enna nel sostenere la manifestazione. Il progetto vanta inoltre il patrocinio del Comune di Enna e della Regione Siciliana. Gli spettatori possono assistere a questo importante appuntamento culturale senza alcun costo, poiché l’ingresso risulta totalmente gratuito come per tutti gli altri eventi in programma.