Chiusura temporanea della SS 117 bis a Piazza Armerina per lavori alla rete idrica

Da sabato 11 a lunedì 13 luglio la strada statale 117 bis rimarrà inaccessibile al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Piazza Armerina Nord e Piazza Armerina Sud. Il blocco temporaneo della circolazione permetterà ai tecnici di AcquaEnna S.p.A. di eseguire una serie di interventi strutturali. Per limitare i disagi agli automobilisti l’amministrazione ha tracciato percorsi alternativi che attraversano il centro urbano. Appositi cartelli segnaletici guideranno i conducenti lungo le deviazioni obbligatorie. Le autorità invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo e a prestare la massima attenzione alle nuove indicazioni stradali, consultabili in dettaglio anche sul sito istituzionale del Comune.