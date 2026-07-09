Via libera della Corte dei conti al rendiconto 2023 della Regione Siciliana

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno pronunciato il giudizio di parificazione sul documento contabile del 2023 della Regione Siciliana, pur ponendo alcune riserve. Il provvedimento certifica un netto miglioramento delle finanze pubbliche isolane e conferma il percorso di risanamento avviato dall’attuale governo. Il disavanzo di amministrazione scende a circa 900 milioni di euro. Questa cifra segna una formidabile riduzione di oltre 3,13 miliardi rispetto all’anno precedente.

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Le dichiarazioni del presidente Renato Schifani sul risanamento

Il governatore siciliano esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. «La parifica del rendiconto 2023 costituisce un altro importante tassello del percorso di risanamento finanziario che il mio governo ha perseguito con determinazione fin dal primo giorno di legislatura, allo scopo di consegnare alle future generazioni una Sicilia migliore», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani. Il capo della giunta sottolinea come i magistrati contabili abbiano notato un evidente cambio di passo sui temi nevralgici dell’amministrazione. Schifani ringrazia i giudici per la celerità del lavoro e assicura la massima attenzione ai rilievi formulati dal procuratore generale. L’intento rimane quello di trasformare queste misure in interventi strutturali, allontanando per sempre le logiche dell’emergenza.

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L’obiettivo di normalizzare i bilanci regionali

All’udienza hanno partecipato le massime cariche finanziarie e amministrative della Regione, tra cui l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e il ragioniere generale Gloria Giglio. Dagnino ribadisce l’importanza dei risultati ottenuti nei primi mesi dell’anno. «Il giudizio odierno segna un ulteriore avanzamento nel processo di normalizzazione del ciclo delle parifiche», ha affermato l’esponente della giunta. Il grande sforzo congiunto tra le istituzioni ha permesso di esaminare ben quattro rendiconti in poco tempo. L’obiettivo imminente punta all’approvazione del documento contabile del 2024 subito dopo l’estate. In questo caso si attende un avanzo superiore ai due miliardi di euro, risorse che l’esecutivo intende reinvestire per stimolare la crescita economica dell’Isola.

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I settori premiati dalla magistratura contabile e le sfide aperte

Il Procuratore regionale promuove le azioni correttive del governo siciliano, pur mantenendo accesi i fari su alcune criticità persistenti. La magistratura contabile apprezza in modo particolare la recente riforma della dirigenza regionale e l’iter avviato per costruire i nuovi termovalorizzatori. I giudici valutano positivamente anche la spinta sugli investimenti e il notevole incremento delle entrate. Questi fondi extra derivano dai bonus per l’edilizia, dalle preziose risorse del Pnrr e da una migliore capacità di spendere i finanziamenti europei. La pronuncia odierna consolida la strada verso il definitivo riequilibrio delle casse pubbliche siciliane e chiude una complessa fase storica.