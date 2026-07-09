Dimissioni al Libero Consorzio di Enna, si dimette la consigliera D’Angelo

Filippa D’Angelo ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dal ruolo di consigliera del Libero Consorzio Comunale di Enna. L’esponente politica, eletta nella lista dell’Mpa – Grande Sicilia, ha formalizzato la decisione attraverso una lettera inviata al presidente dell’ente, Piero Capizzi, e al segretario generale, Anna Giunta. Si tratta di una scelta che unisce motivazioni personali e valutazioni di carattere squisitamente politico, aprendo la strada a un immediato avvicendamento nell’aula consiliare.

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Il bilancio di un’esperienza amministrativa intensa

Nella sua lettera di congedo, che ripercorre le tappe di questo mandato, la consigliera esprime un forte senso di gratitudine verso il proprio gruppo politico. «Tale decisione» scrive l’esponente dell’Mpa «nasce da una valutazione esclusivamente politica e personale, nella certezza che chi subentrerà saprà interpretare con competenza, impegno e senso delle istituzioni il ruolo di Consigliere Provinciale». D’Angelo definisce l’esperienza nell’ente intermedio come un percorso di grande valore umano e amministrativo. Ricorda inoltre come l’aula, insediatasi dopo un lungo vuoto istituzionale, abbia avuto l’arduo compito di fare da apripista per la rinascita del Libero Consorzio, restituendo dignità e centralità a un’istituzione cruciale per lo sviluppo del territorio ennese.

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Il ringraziamento ai dipendenti e il nuovo ingresso in consiglio

Nel testo spicca anche un ringraziamento speciale rivolto ai dipendenti dell’ente, che affrontano ogni giorno le difficoltà legate alla carenza di personale con grande spirito di servizio. La consigliera uscente esprime riconoscenza anche al presidente Piero Capizzi per la costante disponibilità e ai colleghi d’aula per il rispetto reciproco che ha caratterizzato il lavoro comune. Ora il testimone passa ad Antonino Scardilli, originario di Gagliano Castelferrato e primo dei non eletti nella stessa lista, che subentrerà in consiglio per proseguire l’attività amministrativa sui banchi del Libero Consorzio di Enna.