La meccanica quantistica: da enigma incomprensibile a motore del nostro futuro

Per buona parte del ventesimo secolo, la meccanica quantistica è stata un vero e proprio rompicapo, un’idea quasi fastidiosa per le menti più brillanti della scienza. Immaginate di essere fisici del calibro di Albert Einstein o Erwin Schrödinger e di trovarvi davanti a formule che sembrano sfidare ogni logica del mondo reale, suggerendo che l’universo, nel suo intimo, sia un luogo governato dal caos e dall’incertezza. Eppure, un secolo dopo quegli anni di profondo smarrimento, quella stessa teoria bizzarra è diventata il cuore pulsante delle tecnologie che usiamo ogni singolo giorno.
Oggi ne parliamo grazie a una bellissima riflessione pubblicata sulla prestigiosa rivista Science dal dottor Marlan Scully della Texas A&M University (e affiliato a Princeton). Leggendo le sue parole, si percepisce l’emozione di chi ha visto una teoria astratta trasformarsi nel più potente strumento umano per decifrare i segreti del cosmo. “La meccanica quantistica era nata solo per spiegare come si comportano le particelle microscopiche”, racconta Scully. “Oggi guida innovazioni che, fino a una generazione fa, non riuscivamo nemmeno a sognare”.
Il celebre gatto di Schrödinger e le sue infinite vite
Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta del gatto di Schrödinger. Nel 1935, il fisico austriaco propose un esperimento mentale che ancora oggi affascina chiunque vi si avvicini: un gatto chiuso in una scatola può essere considerato contemporaneamente sia vivo che morto finché qualcuno non apre la scatola per guardare. All’epoca, Schrödinger usò questa immagine paradossale proprio per dimostrare quanto fosse “assurda” la nascente teoria quantistica.
Oggi, però, non sorridiamo più di fronte a quella che Scully definisce “stranezza quantistica”. Quelle stesse bizzarrie filosofiche sono diventate le fondamenta pratiche e solidissime di tecnologie rivoluzionarie come l’informatica quantistica, la crittografia impenetrabile e persino i giganteschi rilevatori di onde gravitazionali. I pionieri come Heisenberg e Bohr, che per primi immaginarono il nucleo degli atomi circondato da elettroni, stavano di fatto gettando le basi del nostro presente tecnologico.
La danza invisibile: coerenza quantistica e l’invenzione del laser
C’è un concetto affascinante, quasi poetico, nella fisica quantistica: si chiama “coerenza”. Significa che particelle distinte, come atomi o fotoni, possono muoversi e comportarsi in perfetta sincronia, restando legate in uno stato coordinato anche se separate da distanze immense. È un po’ come vedere due ballerini eseguire la stessa identica coreografia pur trovandosi in due città diverse, senza potersi guardare.
Questa incredibile danza invisibile è ciò che ha permesso l’invenzione del laser. All’inizio molti scienziati erano convinti che non avrebbe mai funzionato. Oggi usiamo i laser per leggere i codici a barre al supermercato, per correggere i difetti della vista con precisione millimetrica e per condurre esperimenti scientifici avanzatissimi. La coerenza è anche intimamente legata all'”entanglement”, quel fenomeno di connessione a distanza che lo stesso Einstein definiva, con un brivido, una “spettrale azione a distanza”.
Riscrivere le regole dell’energia: i motori termici quantistici
Scully è un gigante in questo campo: le sue ricerche hanno formato generazioni di scienziati. Negli ultimi anni si è dedicato a un ambito che promette di sconvolgere le nostre conoscenze: i motori termici quantistici.
Siamo abituati a pensare che ogni motore abbia un limite di efficienza insuperabile, definito dalla fisica classica (il famoso limite di Carnot). Eppure, i ricercatori stanno scoprendo che, sfruttando la coerenza quantistica, potremmo costruire motori capaci di superare quelle vecchie barriere. “È un esempio straordinario di come i principi quantistici possano letteralmente riscrivere le regole della fisica classica”, osserva Scully. Un passo che, un domani, potrebbe regalarci tecnologie energetiche del tutto inedite.
Dalla biologia al clima: l’impatto su tutto ciò che ci circonda
Oggi il “contagio” quantistico si è esteso ben oltre la fisica pura. In biologia, tecniche incredibilmente sofisticate ci permettono di esaminare virus e strutture su scala nanometrica, rivelando i segreti della vita a un livello di dettaglio prima impossibile.
Ma c’è di più: gli scienziati stanno applicando questi concetti per studiare la turbolenza, uno dei fenomeni più complessi della natura. Analizzando l’elio superfluido, che si comporta seguendo regole quantistiche, i ricercatori stanno trovando schemi preziosi che potrebbero aiutarci a migliorare le previsioni meteorologiche, a comprendere meglio i cambiamenti climatici e persino a rendere più sicuri i nostri voli in aereo. E, nel frattempo, la fisica teorica cerca disperatamente di unire la meccanica quantistica con la relatività di Einstein per capire finalmente come funziona la gravità a livello microscopico.
Cinque modi in cui il mondo quantistico tocca la nostra vita quotidiana
Per capire quanto questa scienza sia già tra noi, ecco cinque applicazioni concrete che hanno cambiato il mondo:
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Laser per ogni uso: dalle casse dei supermercati alla chirurgia oculistica, i laser funzionano amplificando la luce tramite principi puramente quantistici.
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Comunicazioni a prova di hacker: la crittografia quantistica permette di creare codici di sicurezza pressoché inviolabili per proteggere i nostri dati più sensibili.
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Computer super veloci: i computer quantistici stanno nascendo ora, ma promettono di risolvere in pochi secondi problemi che un computer tradizionale impiegherebbe millenni a calcolare.
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Misure di precisione estrema: gli osservatori di onde gravitazionali usano tecniche quantistiche avanzatissime per percepire vibrazioni impercettibili nello spaziotempo.
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Scoperte mediche rivoluzionarie: nuovi metodi di imaging quantistico permettono alla medicina di studiare molecole, virus e strutture biologiche direttamente su scala atomica.
Un’avventura che è appena iniziata
Nonostante un secolo di clamorosi successi, la meccanica quantistica continua a sollevare domande profonde e affascinanti. Come sbloccheremo il potenziale medico dei nuovi supercomputer? Riusciremo mai a comprendere la gravità quantistica?
Il dottor Scully sorride davanti a questi enigmi e ci lascia con una riflessione che suona come una bellissima promessa: “All’inizio del ventesimo secolo, molti pensavano che la fisica fosse ormai completa. Ora, nel ventunesimo secolo, sappiamo che l’avventura è appena iniziata”.
Luigi Schiavo per StartNews