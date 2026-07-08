Grande successo a Enna per lo spettacolo del Centro Studio Danza

Il Teatro Comunale Francesco Paolo Neglia di Enna ha ospitato una serata all’insegna delle emozioni e dell’arte. Il numeroso pubblico presente ha applaudito con calore il saggio diretto dall’insegnante Mariella Rizza del Centro Studio Danza. Piccoli e grandi allievi hanno calcato il palcoscenico mostrando un talento autentico e una profonda dedizione per questa disciplina. L’evento ha rappresentato il culmine di un anno di intenso lavoro. Mariella Rizza, laureata in Dance education presso l’accademia inglese Imperial Classical Ballet di Londra, ha ringraziato la nuova amministrazione comunale per il patrocinio concesso. La serata ha registrato anche la presenza dell’onorevole Stefania Marino, la quale ha elogiato i partecipanti per l’impegno dimostrato.

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La magia del balletto classico incanta il pubblico ennese

Lo spettacolo si è sviluppato in due momenti distinti. La prima parte ha trasportato gli spettatori nelle atmosfere suggestive del Musée du Louvre attraverso la danza classica. Le eleganti coreografie ideate da Mariella Rizza si sono alternate alle interpretazioni magistrali del Valzer delle Silfidi, de I ladri al museo e del Balcone di Giulietta. Queste ultime esibizioni portano la firma dei maestri Gianni Rosaci, Ester Parisi e Filippo Domini. Le note indimenticabili di compositori immortali come Cajkovskij, Mozart, Chopin, Delibes e Pachelbel hanno fatto da colonna sonora perfetta a ogni singolo movimento sul palco.

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Ritmi contemporanei e novità assolute nella seconda parte

Il secondo tempo ha cambiato radicalmente registro portando in scena una carica di energia travolgente. Le coreografie si sono concentrate sugli stili moderno, contemporaneo e hip hop. Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la vera novità introdotta quest’anno dalla scuola: la Heels Dance, ovvero l’affascinante danza sui tacchi. Gli applausi ritmati hanno accompagnato le esibizioni di tutti i gruppi. Particolare apprezzamento ha riscosso il gruppo di danza degli adulti. Questa esibizione ha dimostrato in modo inequivocabile come la passione per il ballo riesca a superare qualsiasi barriera anagrafica. L’attore Adriano Dell’Utri ha impreziosito questa fase dello spettacolo vestendo i panni del singolare custode del museo.

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Borse di studio e collaborazioni eccellenti per i giovani talenti

La direttrice artistica ha rivolto un ringraziamento speciale ai maestri Gianni Rosaci ed Ester Parisi dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Entrambi seguono da anni le allieve del centro ennese con stage formativi di alto livello. Proprio loro hanno assegnato alle danzatrici più meritevoli alcune prestigiose borse di studio. I riconoscimenti permetteranno alle giovani di studiare presso teatri di rilievo nazionale, partecipando a produzioni come lo Schiaccianoci al Teatro Antico di Taormina o frequentando stage in Calabria con Amilcar Moret Gonzalez. L’insegnante Rizza ha infine ringraziato il maestro di hip hop Daniele Di Marco e il coreografo Filippo Domini per il loro contributo essenziale alla riuscita del progetto.