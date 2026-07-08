Aggiudicato l’incarico per i lavori delle aree camper a Piazza Armerina

Il Comune ha compiuto un ulteriore passo burocratico essenziale per la realizzazione e la riqualificazione delle aree di sosta destinate ai “veicoli ricreazionali” ovvero camper e roulotte. L’obiettivo dell’amministrazione si muove su un doppio binario: da un lato intercettare il crescente e redditizio flusso di turisti itineranti che visitano l’entroterra siciliano, dall’altro favorire la sostenibilità ambientale riducendo le emissioni atmosferiche grazie alla predisposizione di spazi moderni e attrezzati ad hoc.

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I dettagli del progetto e le vie interessate

Il piano di intervento urbanistico prevede due azioni distinte ma complementari sul territorio cittadino. In primo luogo il Comune procederà con i lavori basati sul progetto esecutivo per la completa riqualificazione dell’area di sosta già esistente posizionata lungo via G. Lo Giudice. Parallelamente prenderà vita una struttura del tutto inedita: una nuova area attrezzata per i camperisti che sorgerà lungo via Conte Ruggero. Queste opere strategiche per l’accoglienza turistica si inseriscono nel quadro delle direttive e dei finanziamenti ministeriali nati proprio per la valorizzazione del turismo all’aria aperta.

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L’assegnazione dei servizi tecnici

Nelle scorse ore il settore dei lavori pubblici comunali, sotto la guida dell’ingegnere Mario Duminuco, ha chiuso le procedure telematiche necessarie per avvicinare l’apertura dei cantieri. L’ente ha esaminato la documentazione e ha affidato l’incarico professionale che copre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio del futuro certificato di regolare esecuzione. A curare questi delicati aspetti operativi sarà l’architetto Stefania Maenza. La professionista ha presentato un’offerta economica giudicata regolare e congrua dalla commissione, ottenendo l’incarico per un importo complessivo di poco superiore agli undicimila euro. Questa aggiudicazione permette ora agli uffici di procedere verso la fase esecutiva delle opere.