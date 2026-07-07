Scontro sul bilancio, il messaggio in video del sindaco Cammarata

Il primo cittadino di Piazza Armerina, Nino Cammarata, sceglie la via della comunicazione diretta e affida a un video le sue considerazioni sull’ultima travagliata seduta del consiglio comunale. Le immagini e le parole del sindaco arrivano subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione, un passaggio istituzionale segnato dalla decisione della maggioranza di abbandonare l’aula in segno di protesta. Nel filmato Cammarata chiarisce la posizione dell’amministrazione e punta il dito contro l’atteggiamento ostruzionistico mostrato dall’opposizione durante il dibattito sul documento finanziario.