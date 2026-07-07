Piazza Armerina chiude il Festival BarbaBlu con il concerto di Bianca Atzei il 4 agosto

Il 4 agosto 2026 alle ore 21:00, la piazza Cattedrale di Piazza Armerina farà da palcoscenico all’atteso evento conclusivo del Festival BarbaBlu. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare all’esibizione gratuita della cantautrice Bianca Atzei, una delle voci più apprezzate e riconoscibili del panorama musicale italiano. L’artista porterà i suoi più grandi successi proprio di fronte allo storico Palazzo Trigona. Questo importante edificio non rappresenta solo un gioiello architettonico, ma ospita anche la sede del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

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Un talk per valorizzare il territorio attraverso la cultura

La serata non vivrà di sola musica. Prima dell’accensione dei riflettori sul palco principale, il programma prevede un talk di approfondimento dedicato al valore della cultura. I relatori affronteranno il tema cruciale dello sviluppo turistico, analizzando a fondo le dinamiche virtuose del settore. Il dibattito offrirà infatti «un momento di confronto sul ruolo degli eventi culturali nella promozione del territorio e nella valorizzazione del patrimonio del Parco Archeologico». Si tratta di una strategia fondamentale per far conoscere le innumerevoli ricchezze storiche locali oltre i confini regionali.

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Ingresso libero e sinergia tra i comuni siciliani

Il Festival BarbaBlu rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale. La prestigiosa rassegna gode del patrocinio ufficiale del Parco Archeologico e nasce dalla volontà del Comitato Tecnico Scientifico. Questo speciale organismo riunisce le forze e le visioni dei Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Mazzarino e Pietraperzia, creando una rete solida per il rilancio territoriale. L’ingresso all’evento musicale del 4 agosto è totalmente libero e non prevede alcun costo per il pubblico, fino al naturale esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione ideale per vivere la magia dello spettacolo dal vivo celebrando le bellezze di una terra ricca di fascino.