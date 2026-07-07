Ospedale Chiello di Piazza Armerina, consegnata una nuova ambulanza e nuova attrezzature

Il Pronto soccorso dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina riceve quattro nuove sedie a rotelle e quattro barelle. I vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna hanno consegnato le attrezzature direttamente al direttore del presidio Maria Politi. La delegazione aziendale ha visto la presenza del direttore generale Mario Zappia, del direttore amministrativo Maria Sigona e del direttore sanitario Paolo La Paglia. Questa fornitura rappresenta un segnale di attenzione verso un reparto cruciale che costituisce il primo punto di contatto tra i cittadini e la struttura ospedaliera.

<br />

La mappatura delle criticità iniziata alla fine dello scorso anno

L’iniziativa nasce da un accurato lavoro di programmazione partito negli ultimi mesi del 2025. In quel periodo l’Azienda sanitaria ha portato a termine una ricognizione dei vari presidi presenti sul territorio provinciale per individuare le urgenze e pianificare gli investimenti. L’analisi ha fatto emergere il bisogno immediato di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’emergenza di Piazza Armerina. Il personale affronta quotidianamente carichi di lavoro importanti e necessita di dotazioni moderne per rispondere tempestivamente alle richieste di salute dei pazienti.

<br />

Consegnata una nuova ambulanza e nominato un reumatologo

Il rafforzamento del presidio armerino non si ferma agli spazi del Pronto soccorso. Proprio nella giornata di ieri i vertici sanitari hanno consegnato all’ospedale, come comunicato dall’On. Luisa Lantieri, una nuova ambulanza dotata di moderne tecnologie per le emergenze. Questo mezzo di soccorso si rivela fondamentale per garantire interventi rapidi e sicuri sul territorio. Le notizie positive abbracciano anche l’ampliamento dell’organico medico. L’Azienda ha infatti ufficializzato la nomina di un nuovo reumatologo. L’arrivo dello specialista permette di attivare servizi diagnostici essenziali e risponde in modo concreto alle istanze di cura di tanti cittadini.

<br />

Un piano aziendale per il rinnovamento tecnologico e strumentale

L’arrivo di questi supporti rientra in un progetto molto più ampio di ammodernamento degli elettromedicali avviato su tutto il territorio. L’Asp di Enna trasforma così in azioni concrete le esigenze rilevate durante le ispezioni. I vertici puntano a migliorare l’organizzazione interna del reparto armerino per agevolare il lavoro dei medici e degli infermieri durante i momenti di massimo afflusso. Avere a disposizione mezzi adeguati fa spesso la differenza nella qualità delle cure offerte in situazioni critiche.

<br />

Le dichiarazioni del direttore generale sui futuri investimenti

L’impegno istituzionale prosegue con l’obiettivo di innalzare gli standard di assistenza in tutta la provincia. Il direttore generale dell’Asp chiarisce la strategia aziendale per i prossimi mesi. «Come Direzione facciamo i conti ogni giorno con le esigenze sanitarie della comunità che serviamo e con risorse che non sono infinite» spiega Mario Zappia. Il manager sottolinea poi la necessità di una pianificazione attenta. «Il nostro compito è indirizzarle al meglio, programmando le azioni più efficaci. Siamo consapevoli dei tanti problemi che ci sono. Pensare di risolverli tutti insieme è utopistico ma un passo alla volta cercheremo di dare tutte le risposte possibili» conclude la guida dell’azienda sanitaria.