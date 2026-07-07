L’Università Kore laurea i primi 50 medici, due terzi sono donne

L’Università Kore di Enna taglia un traguardo storico. A sei anni dall’inaugurazione della Facoltà di Medicina, l’ateneo ennese celebra i primi 50 neo-dottori che hanno completato il ciclo di studi nella prima sessione utile. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia aveva preso il via nell’anno accademico 2020-2021, un periodo complesso segnato dalla pandemia. Da un’iniziale disponibilità di 80 posti, l’offerta formativa è stata progressivamente ampliata fino a raggiungere l’attuale capienza di 416 posti annui.

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Una prevalenza femminile e una provenienza eterogenea

Tra i nuovi medici spicca una netta maggioranza femminile: 33 donne su 50. Un dato suggestivo per un ateneo che porta il nome di una divinità. I neolaureati provengono da un territorio vasto che abbraccia 15 province e 6 regioni italiane. Sebbene la componente siciliana sia maggioritaria con 38 laureati, si registrano studenti provenienti anche da Padova, Roma, Napoli, Bari e diverse località calabresi. A livello regionale, Catania primeggia con 9 neo-medici, seguita da Agrigento e Siracusa con 8, Palermo con 4, Ragusa con 3, Caltanissetta e Trapani con 2 e Messina con 1.

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Il Graduation Day chiude la prima sessione

Un dato singolare emerge analizzando le provenienze territoriali: nessun neolaureato è originario della provincia di Enna. Nel 2020, anno di avvio del corso, nessun candidato locale superò il test di ammissione. La prima sessione di laurea, articolata in tre appelli, si conclude nella giornata odierna. Nel tardo pomeriggio, la piazza dell’Università ospiterà il “Graduation Day”, momento culminante in cui il rettore Paolo Scollo, la direttrice del dipartimento di Medicina Roberta Malaguarnera e il responsabile del corso Marco Barbanti, consegneranno le pergamene. La cerimonia sarà preceduta da un intervento del presidente Cataldo Salerno. Nel corso dei suoi primi sei anni, la Scuola di Medicina della Kore ha ampliato la propria offerta formativa includendo dieci ulteriori corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie e prevedendo l’attivazione di due nuovi percorsi in Medicina e Chirurgia a Siracusa e Ragusa.