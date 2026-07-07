Intervento urgente alla condotta di Troina, rubinetti a secco in nove comuni dell’Ennese. A Piazza Armerina problemi per 48 ore

Un guasto improvviso lungo la condotta idrica principale di contrada Sparacollo, nel territorio di Troina, costringe allo stop immediato dell’erogazione dell’acqua in gran parte della provincia di Enna. I tecnici della società di gestione hanno segnalato l’emergenza nelle scorse ore, rendendo indispensabile un intervento di riparazione urgente e non rinviabile per evitare la perdita di risorse preziose. La sospensione del servizio scatta alle ore 08:00 di oggi, martedì 7 luglio 2026, e si protrarrà fino alla stessa ora di giovedì 9 luglio, salvo imprevisti durante le delicate operazioni di scavo e ripristino.

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Enna e i comuni montani senza fornitura

Il capoluogo ennese subisce un blocco totale nella zona di Enna Alta e in diverse aree periferiche limitrofe. I rubinetti restano a secco nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, e nelle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina. Una situazione del tutto identica si registra a Gagliano Castelferrato, dove l’abitato intero affronta due giorni pieni senza alcuna risorsa idrica disponibile. Disagi importanti colpiscono anche la zona industriale locale, l’area ASI, che registra lo stop completo delle forniture per l’intera durata dell’intervento strutturale.

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Serbatoi chiusi e disservizi nel resto del territorio

La mappa della crisi idrica si allarga velocemente verso sud e verso ovest. Ad Agira l’interruzione riguarda nello specifico tutte le utenze collegate direttamente al serbatoio Castello. Un provvedimento simile entra in vigore a Barrafranca, dove a rimanere isolato dalla rete idrica è l’impianto del serbatoio Amandes. Per gli abitanti di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe le prossime quarantotto ore portano disservizi diffusi e cali di pressione notevoli nelle reti cittadine, con possibili interruzioni a macchia di leopardo in vari quartieri residenziali.

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I tempi previsti per il ritorno alla normalità

Le squadre operative lavorano a pieno ritmo per ripristinare il flusso regolare nel minor tempo possibile. La riattivazione degli impianti segue procedure idrauliche ben precise e l’acqua tornerà a scorrere in modo graduale una volta completata la saldatura della tubazione danneggiata a Troina. I cittadini devono quindi prepararsi a gestire l’emergenza idrica domestica tenendo conto delle quarantaotto ore stimate per la risoluzione definitiva del fastidioso problema tecnico. L’attenzione resta alta per monitorare costantemente l’andamento dei cantieri ed evitare prolungamenti inattesi.