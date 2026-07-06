Rivolta al carcere di Enna, la Lega esprime solidarietà alla polizia penitenziaria

La grave rivolta esplosa all’interno della Casa Circondariale di Enna riaccende i riflettori sulle criticità del sistema penitenziario italiano. Francesca Draia, Commissario Provinciale della Lega, ha diffuso un comunicato stampa per esprimere vicinanza e gratitudine agli agenti che hanno gestito l’emergenza. Gli uomini e le donne in divisa hanno affrontato la sommossa mostrando un eccezionale senso del dovere. Il loro intervento tempestivo ha riportato la situazione alla normalità nonostante il clima di forte tensione e il pericolo tangibile.

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Le difficili condizioni operative degli agenti

Il lavoro quotidiano all’interno degli istituti di pena presenta sfide costanti. Draia sottolinea come gli agenti operino troppo spesso in condizioni di estrema difficoltà. La carenza di personale e le risorse limitate complicano una missione già molto gravosa. I poliziotti penitenziari mettono a rischio la propria sicurezza personale per tutelare l’ordine democratico e la tranquillità dei cittadini. Questo episodio di violenza conferma la necessità di affrontare il problema strutturale con la massima urgenza.

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La richiesta di interventi concreti per la sicurezza

L’emergenza registrata nella struttura ennese impone una profonda analisi sulle reali condizioni delle carceri. Il Commissario della Lega chiede a gran voce un potenziamento degli organici e investimenti mirati per migliorare i sistemi di sicurezza. «Le istituzioni hanno il dovere di garantire loro strumenti adeguati, maggiore sicurezza e il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono quotidianamente» dichiara l’esponente politico nel documento. Chi svolge un servizio così delicato merita tutele proporzionate ai rischi che affronta ogni giorno sul campo.

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Il supporto costante alle forze dell’ordine

Il partito ribadisce la propria linea politica sul tema della giustizia e della sicurezza. Il comunicato chiude il discorso confermando il pieno appoggio a tutte le proposte che mirano a rafforzare la tenuta degli istituti. «La Lega continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative volte a rafforzare la sicurezza delle carceri italiane e a valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, presidio indispensabile della legalità» afferma Francesca Draia. Il dibattito sul sovraffollamento e sulle risorse destinate ai penitenziari rimane un nodo cruciale da sciogliere per garantire condizioni dignitose a chi lavora dietro le sbarre.