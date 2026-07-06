Emergenza Etna, scatta il piano trasporti per i passeggeri dirottati da Catania

L’intensa attività eruttiva del vulcano paralizza lo scalo di Fontanarossa e costringe migliaia di viaggiatori a riprogrammare i propri spostamenti in tutta fretta. Per far fronte all’improvvisa emergenza e limitare al massimo i disagi derivanti dallo scalo chiuso, l’assessorato regionale ai Trasporti ha messo in campo una fitta rete di collegamenti straordinari. Una vera e propria task force logistica, operativa fin dalle primissime ore del mattino, garantisce un flusso continuo di navette e pullman dagli aeroporti di Comiso, Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi diretti verso il capoluogo etneo.

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Treni speciali e corse aggiuntive da Palermo

Oltre al massiccio potenziamento del trasporto su gomma, la macchina dei soccorsi viaggia a pieno regime anche su rotaia. In stretta sinergia con i vertici di Trenitalia, la Regione ha predisposto due convogli straordinari in partenza da Palermo Centrale e diretti a Catania, con un passaggio nevralgico dalla stazione di Messina. I treni, programmati per le 10.15 e le 16.45, mettono a disposizione oltre mille posti a sedere complessivi e offrono una soluzione pratica e immediata a chi atterra nel capoluogo siciliano.

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Le rassicurazioni del presidente Schifani

Le istituzioni regionali invitano i viaggiatori alla calma e assicurano un monitoraggio costante e attento dell’evoluzione della crisi. «A tutti i cittadini e ai turisti che in queste ore stanno vivendo disagi per la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’Etna voglio dire che la Regione c’è», sottolinea il governatore Renato Schifani. Il presidente evidenzia lo sforzo corale degli enti coinvolti e garantisce tempi certi per i trasferimenti verso la Sicilia orientale, invitando l’utenza a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali di comunicazione.

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Il coordinamento notturno degli uffici regionali

Il rapido dispiegamento di uomini e mezzi ha richiesto un intenso lavoro di pianificazione durante l’intera nottata. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò conferma la tempestiva risposta delle istituzioni. «Abbiamo attivato immediatamente il coordinamento di emergenza per garantire la continuità degli spostamenti dei cittadini e dei turisti coinvolti», precisa l’esponente della giunta. L’articolata operazione vede impegnati in prima linea gli addetti dell’azienda siciliana trasporti, i consorzi locali del trasporto pubblico e le instancabili squadre della Protezione Civile regionale.