Autodromo di Pergusa fuori dalla liquidazione, approvato il nuovo statuto

L’Autodromo di Pergusa esce ufficialmente dallo stato di liquidazione e si prepara a una nuova fase di rilancio. L’Assemblea del Consorzio Ente Autodromo, riunitasi presso gli uffici della Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Enna alla presenza del notaio Sebastiano Messina, ha approvato all’unanimità il nuovo statuto. I soci hanno deliberato la fine della complessa procedura di liquidazione e hanno contestualmente nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, segnando un momento cruciale per una delle infrastrutture sportive più rilevanti dell’intera Sicilia.

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La posizione dell’Automobile Club di Enna e il voto unanime

L’esito dell’incontro avvalora la linea tenuta con fermezza dall’Automobile Club di Enna nei mesi scorsi. Il superamento della fase critica poteva concretizzarsi soltanto attraverso il consenso totale di tutti i soci consorziati, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Le recenti tensioni, che miravano ad attribuire all’ACI presunte responsabilità per la mancata proroga del vecchio statuto, si spengono di fronte alla deliberazione adottata dall’assemblea. Le decisioni strategiche per il futuro dell’ente necessitavano della partecipazione e del voto favorevole di tutti i componenti.

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Il nuovo Consiglio di amministrazione e l’elezione di Benintende

Il presidente dell’Automobile Club, Alessandro Battaglia, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, rivolgendo un messaggio di auguri all’avvocato Ones Benintende, appena eletto nel nuovo Consiglio di amministrazione. L’elezione viene considerata un segnale tangibile del lavoro svolto sul territorio. «La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento del ruolo, della credibilità e dell’impegno che l’ACI ha sempre profuso a favore dell’Autodromo e costituisce motivo di soddisfazione per l’intero Automobile Club», ha dichiarato la presidenza. L’ente automobilistico ribadisce di aver sempre operato con spirito istituzionale per la tutela della struttura.

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Un patto condiviso per il futuro del motorismo ennese

Si apre ora un capitolo inedito per lo storico circuito cittadino. L’obiettivo primario è accantonare le divisioni e concentrare le energie per restituire all’impianto il prestigio che merita nel panorama agonistico. L’Automobile Club conferma la volontà di agire come partner strategico e leale, pronto a mettere in campo la propria competenza tecnica per sostenere il rilancio del motorismo sportivo e dell’economia di tutto il comparto ennese. Grazie alla coesione e al senso di responsabilità mostrato dagli attori coinvolti, la struttura può finalmente guardare alla prossima stagione con solide certezze.

Le dichiarazioni Il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli e del presidente della provincia , Piero Capizzi,

Il sindaco Mirello Crisafulli a margine dell’assemblea si dichiara particolarmente soddisfatto per la conclusione di questa vicenda che non esita a definirla ” Una telenovela che ha rischiato di far chiudere per sempre l’Ente”. Per il presidente del Libero Consorzio Comunale, Piero Capizzi, si è chiuso un percorso avviato già subito dopo il suo insediamento. “Lo stato di liquidazione – ha dichiarato Capizzi- è stato un atto fuori da ogni logica. Un ente con una storia gloriosa non meritava tale epilogo. Abbiamo lavorato per ottenere questo risultato confidiamo adesso nel lavoro del CDA per un rilancio che possa portare benefici economici non solo ad Enna ma a tutto l’entroterra siciliano”. Per Alessandro Battaglia dell’Aci ” occorre adesso mettersi subito a lavoro per far ridare dignità all’autodromo di Pergusa il cui valore sportivo e motoristico è stato riconosciuto a livello internazionale”.