Rivolta al carcere di Enna, il Partito Democratico attacca il governo sulle condizioni del sistema penitenziario

La grave rivolta scoppiata all’interno della Casa Circondariale di Enna accende lo scontro politico sulle condizioni del sistema penitenziario. Il Partito Democratico della città ha diramato una nota ufficiale per denunciare quello che definisce un profondo stato di abbandono della struttura. L’opposizione punta il dito contro il governo nazionale e la maggioranza regionale accusandoli di basare la propria politica sulla propaganda senza risolvere i problemi reali. La realtà dei fatti secondo il circolo cittadino del Pd mostra una situazione insostenibile caratterizzata da «carenza di personale, strutture obsolete, interventi di ristrutturazione rinviati». Il partito sottolinea come gli allarmi lanciati ripetutamente dai sindacati della Polizia Penitenziaria siano rimasti a lungo inascoltati. Gli investimenti reali e la presenza dello Stato vengono considerati gli unici strumenti validi per garantire la sicurezza superando i semplici slogan elettorali.

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I diritti fondamentali e la funzione della pena

Il dibattito sollevato dal comunicato si sposta poi sul piano dei diritti costituzionali e della dignità umana. La segreteria cittadina evidenzia come un Paese autorevole debba necessariamente misurarsi con la capacità di tutelare le garanzie fondamentali delle persone recluse. Il sovraffollamento e gli ambienti fatiscenti rappresentano un ostacolo enorme per la riabilitazione dei detenuti. Le continue emergenze all’interno dei padiglioni annullano di fatto la funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della Costituzione. Secondo gli esponenti dem assicurare condizioni di detenzione civili e l’accesso ai servizi essenziali non rappresenta una semplice concessione ma un preciso dovere istituzionale. La mancanza di questi requisiti di base rischia di compromettere irreparabilmente sia la tenuta del sistema sia il delicato percorso di reinserimento sociale.

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L’appello per interventi concreti e la solidarietà agli agenti

La nota del Partito Democratico si chiude con una precisa richiesta di assunzione di responsabilità rivolta ai rappresentanti istituzionali del territorio. La deputazione nazionale e regionale del centrodestra viene chiamata a rispondere delle proprie azioni per spiegare quali iniziative siano state portate avanti per risolvere la crisi del carcere ennese. Il gruppo politico esprime inoltre totale vicinanza agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria costretti ancora una volta a gestire una grave criticità in totale emergenza. «La loro professionalità non può continuare a essere l’unica risposta alle carenze della politica» si legge nel documento diffuso alla stampa. Il Pd chiede infine uno stanziamento immediato di risorse e un piano operativo reale per riqualificare la casa circondariale disinnescando così le tensioni che minacciano l’incolumità di tutta la comunità.