Luglio 2026: Nuvole esotiche, record galattici e un weekend da “Pianeti Uniti”

Buongiorno e buona sabato 4 luglio, cari lettori di StartNews! Le temperature estive iniziano a farsi sentire sul serio, ma vi assicuro che la nostra sete di scoperte non accenna a diminuire. Proprio in questi ultimi giorni, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, la ricerca astronomica ha messo a segno una doppietta di scoperte strabilianti firmate dal telescopio James Webb, mentre il cielo si sta preparando a una serie di “raduni” spettacolari.
Mettetevi comodi con qualcosa di fresco. Ecco il diario delle novità cosmiche di questa settimana.
Il James Webb risolve il mistero del “Pianeta Rosa”
La notizia scientifica più incredibile della settimana (pubblicata il 28 giugno) ci porta a 57 anni luce da qui, nel sistema della stella GJ 504. Gli astronomi della Northwestern University, usando gli occhi a infrarossi del Webb, hanno finalmente squarciato la nebbia che avvolgeva l’enigmatico GJ 504 b, soprannominato da oltre dieci anni il “Pianeta Rosa”.
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Un meteo mai visto prima: Le analisi atmosferiche hanno rivelato un mix chimico bizzarro (vapore d’acqua, metano, anidride carbonica e ammoniaca), ma la vera bomba è un’altra. I modelli hanno confermato che i cieli del pianeta sono densi di nuvole di sale.
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La conferma di una teoria: Era un’ipotesi avanzata dagli astrofisici oltre 15 anni fa, ma nessuno era mai riuscito a trovarne prova diretta. Immaginate un pianeta gigante, freddo e fluttuante nel vuoto, avvolto da nubi di sale esotiche che riflettono la luce donandogli quella sfumatura pastello. L’universo non smette mai di stupirci.
Teorie dell’evoluzione cosmica scosse da un ammasso record
C’è un altro annuncio del Webb (del 29 giugno) che sta costringendo i teorici a rimettere mano ai libri di testo. Puntando lo sguardo verso l’antichissimo ammasso di galassie XLSSC 122, risalente all’epoca del “mezzogiorno cosmico” (quando l’universo era giovanissimo), gli astronomi hanno scoperto qualcosa di apparentemente impossibile.
L’ammasso non solo è massiccio e densamente popolato, ma mostra già un forte effetto di lente gravitazionale, segno che al suo interno si è già concentrata una quantità spaventosa di materia oscura e galassie evolute. Secondo i modelli attuali, una struttura così complessa non avrebbe dovuto avere il tempo fisico di formarsi in quell’epoca primordiale. Per gli scienziati del Caltech, questo record potrebbe ridefinire completamente le tempistiche con cui la materia oscura ha guidato la nascita del tessuto cosmico.
Questo fine settimana: il duetto invisibile di Marte e Urano
Spostiamo gli occhi sul nostro Sistema Solare, perché proprio nelle prossime ore — precisamente nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio — andrà in scena un incontro ravvicinato molto particolare.
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La congiunzione: Nelle ore che precedono l’alba, guardando verso Est, il Pianeta Rosso (Marte) si troverà vicinissimo al gigante ghiacciato Urano.
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Come vederlo: Marte sarà facilmente individuabile a occhio nudo come un puntino rossastro vicino alla stella Aldebaran. Urano, invece, si troverà vicinissimo a lui ma è troppo debole per la nostra vista. Se prendete un buon binocolo o un piccolo telescopio e lo puntate verso Marte, vedrete apparire nello stesso campo visivo una timida e affascinante “perla” verde-azzurra. È l’occasione dell’anno per individuare Urano senza impazzire con le mappe stellari.
Cosa ci riserva luglio: la sfilata dell’alba e gli anelli “sottili” di Saturno
Il mese è appena iniziato, ma la NASA ha già rilasciato le linee guida per i guardiani del cielo di luglio. Ecco due chicche da non perdere:
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Il raduno dell’11 e 12 luglio: Mettete una sveglia prima dell’alba a metà mese. Verso Est assisterete a una splendida sfilata: una sottilissima falce di Luna calante farà da “guida” indicando la posizione di Marte, Saturno e dello stesso Urano, tutti disposti in una coreografia mattutina compattissima.
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Gli anelli di Saturno “di taglio”: Per tutta l’estate, Saturno sarà il re incontrastato dei telescopi. A causa del moto orbitale, i suoi leggendari anelli sono attualmente inclinati con un angolo strettissimo rispetto alla Terra. Non stanno scomparendo, ma li vediamo così “di taglio” da apparire come una linea finissima e tagliente che attraversa il pianeta. Un’inquadratura insolita e fotograficamente meravigliosa.
Uscite stasera, godetevi il fresco della notte e cercate la via del Triangolo Estivo, che ormai domina il cielo di luglio. Il viaggio continua.
Luigi Schiavo per StartNews