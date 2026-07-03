Scontro in consiglio a Valguarnera, la maggioranza respinge le accuse dell’Mpa su “Sicilia Pulita”

La maggioranza consiliare di Valguarnera ribatte duramente alle recenti dichiarazioni del gruppo Mpa. Al centro del dibattito troviamo il programma di finanziamento denominato Sicilia Pulita. Durante l’ultima seduta consiliare la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dall’opposizione. I consiglieri chiariscono subito la loro posizione spiegando che il rifiuto non riguarda la bontà dell’iniziativa. L’amministrazione cittadina ha infatti già attivato l’iter burocratico tramite gli uffici comunali competenti ben prima della seduta d’aula.

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Le accuse di strumentalizzazione politica

Il gruppo che sostiene il governo cittadino non usa mezzi termini per definire l’atteggiamento degli avversari politici. I consiglieri accusano apertamente l’Mpa di voler trasformare l’assemblea in una vetrina politica. L’obiettivo dell’opposizione consisterebbe nel rivendicare i meriti di iniziative già in corso di lavorazione da parte della giunta. «Risulta quindi del tutto strumentale sostenere che il voto contrario equivalga a una mancata volontà di aderire alla misura» si legge nella nota ufficiale. Il documento bolla il comportamento della minoranza come una costante ricerca dello scontro mediatico a discapito della collaborazione istituzionale.

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La risposta alle critiche sull’arroganza amministrativa

Il botta e risposta tocca anche i toni del confronto politico locale. La coalizione di governo esprime un forte stupore per le parole utilizzate nel documento dell’Mpa valutando il testo pieno di insinuazioni e giudizi offensivi. A chi punta il dito parlando di arroganza la squadra del sindaco risponde invitando a una seria riflessione sul modo corretto di fare opposizione. La maggioranza ribadisce la totale assenza di interesse verso l’appropriazione di meriti. Quando emerge una misura valida la macchina comunale la valuta e attiva il lavoro concreto degli uffici evitando di agire a colpi di comunicati stampa.

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L’impegno verso i cittadini e i futuri finanziamenti

L’ultima parte dell’intervento guarda direttamente alla popolazione di Valguarnera. I consiglieri rivendicano la totale responsabilità della decisione assunta durante la votazione consiliare. I rappresentanti politici promettono di continuare a lavorare con la massima dedizione schivando polemiche definite del tutto sterili. Le energie dell’amministrazione restano concentrate sul raggiungimento di risultati tangibili per il territorio. «Le opportunità di finanziamento saranno perseguite come sempre con senso delle istituzioni» rassicurano i firmatari del testo. Per chi governa conta esclusivamente la capacità del Comune di intercettare nuove risorse economiche per garantire servizi essenziali alla comunità.