Riscaldamento domestico e imprese in salute: il percorso di Stufe A Pellet Italia

Il settore del riscaldamento a pellet ha attraversato anni di rapida espansione, seguiti da una fase di assestamento in cui i volumi di vendita si sono normalizzati e la concorrenza tra produttori si è fatta più serrata. In un comparto ormai maturo, dove la crescita non è più trainata dalla semplice novità del prodotto, mantenere ritmi di sviluppo sostenuti diventa la prova più severa della solidità di un’azienda. È in questo scenario che si misurano le realtà capaci di consolidare la propria posizione anno dopo anno, distinguendosi non per una stagione fortunata ma per una traiettoria continua.

Tra le imprese italiane che hanno saputo costruire questo tipo di percorso figura Stufe A Pellet Italia, realtà veneta che progetta e produce stufe a pellet all’avanguardia. L’attività si fonda su una produzione interamente gestita in Italia e su un catalogo che negli anni ha raggiunto una platea ampia, con oltre 97mila clienti e più di 100mila dispositivi installati nelle case di tutto il Paese. Questo lavoro, fatto di radicamento produttivo e di un rapporto diretto con il cliente finale, è stato riconosciuto anche da alcuni degli osservatori più autorevoli quando si parla di crescita d’impresa, dalle graduatorie nazionali dedicate alle aziende italiane fino al confronto su scala europea.

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Una posizione confermata tra le imprese italiane in crescita

Il segnale più eloquente arriva dal fatto che Stufe A Pellet Italia è tra i Leader della crescita 2026, la classifica che Il Sole 24 Ore elabora insieme alla società di ricerca Statista per individuare le 500 aziende italiane con il maggiore incremento dei ricavi.

Si tratta di un riconoscimento che l’azienda ottiene consecutivamente da sei anni, a partire dal 2021, una presenza ininterrotta che colloca l’azienda tra le realtà del proprio settore con la traiettoria più costante. In particolare, il premio quest’anno arriva in seguito a una crescita che ha raggiunto il +43,51%, calcolato sull’andamento dei ricavi nel triennio di riferimento.

Per comprendere il peso del traguardo conviene guardare al metodo con cui la graduatoria viene costruita. L’indicatore di riferimento è il tasso annuo di crescita composto, il CAGR, calcolato sui ricavi dichiarati e certificati dalle stesse aziende candidate lungo un triennio. Per rientrare nell’elenco un’impresa deve superare soglie minime di fatturato a inizio e fine periodo, deve avere sede legale in Italia ed essere indipendente, senza configurarsi come filiale o affiliata di altri gruppi. La condizione più stringente riguarda la natura della crescita, che deve risultare prevalentemente organica, frutto cioè dell’attività interna e non di acquisizioni o operazioni straordinarie. Comparire nella graduatoria una sola volta dimostra già una buona dinamica; restarvi per sei anni di fila, mentre la base di partenza si alza a ogni rilevazione, descrive un modello che cresce con le proprie forze in modo strutturale.

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Il riconoscimento che arriva dall’Europa

Il percorso di Stufe A Pellet Italia non viene riconosciuto solo sul piano nazionale. L’azienda, infatti, è stata inserita per il quarto anno consecutivo nella classifica FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies, la graduatoria che il Financial Times pubblica insieme a Statista per individuare le mille imprese europee con i tassi di crescita più elevati.

L’FT 1000 segue una logica simile a quella della classifica italiana, ma su scala continentale: misura il tasso di crescita composto dei ricavi su un triennio e mette a confronto aziende provenienti da decine di Paesi diversi.

Vi accedono realtà di settori molto diversi, accomunate da un ritmo di sviluppo che le distingue all’interno dei rispettivi mercati, e figurarvi significa reggere il paragone con economie e contesti competitivi assai più ampi di quello domestico.

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Il modello produttivo e commerciale che sostiene i risultati

Dietro a questi numeri e ai traguardi raggiunti c’è una scelta organizzativa precisa, che l’azienda persegue su due fronti. Il primo riguarda la produzione, gestita interamente in Italia e tenuta sotto controllo in ogni fase. La progettazione, l’assemblaggio e i test finali avvengono internamente, senza affidarsi a fornitori esterni per le lavorazioni: un assetto che permette di vigilare in modo costante sulla qualità dei componenti e di garantire prestazioni allineate agli standard dichiarati. Tutti i dispositivi sono certificati 4 stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del DM 186/2017, e dal 2023 il catalogo comprende anche modelli con la certificazione a 5 stelle, il livello più alto previsto dalla normativa.

Il secondo fronte è quello commerciale, fondato sulla scelta di rivolgersi direttamente a chi acquista. L’assenza di grossisti, rivenditori e negozi intermedi accorcia la filiera e consente di proporre prodotti ad alta efficienza a prezzi più contenuti rispetto ai canali tradizionali. Questo modello, che l’azienda presenta come il proprio tratto distintivo nel panorama europeo, si accompagna a soluzioni di pagamento rateale pensate per rendere l’acquisto più accessibile. Il riscontro raccolto lungo questo percorso trova conferma nelle oltre 7mila recensioni pubblicate su Trustpilot con valutazione complessiva classificata come Eccellente, un giudizio che accompagna la platea di clienti già ricordata. Sono elementi che, letti insieme ai riconoscimenti ottenuti, restituiscono il ritratto di un’attività cresciuta su basi concrete e non su una congiuntura favorevole.