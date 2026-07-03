Nasce Rete Lampedusa, il nuovo progetto di Pietro Bartolo sulle migrazioni

Nasce Rete Lampedusa, un progetto fortemente voluto dal medico ed ex europarlamentare Pietro Bartolo per riscrivere il racconto delle migrazioni in Italia e in Europa. L’iniziativa punta a scardinare la retorica dell’invasione attraverso l’uso di dati reali, il rispetto dei diritti umani e la promozione di canali regolari di accesso. Il gruppo fondatore intende dare voce a chi opera quotidianamente nell’accoglienza, per mettere a sistema competenze, esperienze e buone pratiche. Il lancio ufficiale avverrà la mattina del 15 luglio a Roma.

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L’impegno per un dibattito responsabile

La gestione dei flussi migratori richiede un drastico cambio di rotta. Pietro Bartolo, che dal 1992 al 2019 ha curato in prima persona migliaia di persone sbarcate sull’isola siciliana, respinge con forza le facili soluzioni demagogiche. «La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti» dichiara il medico. La neonata rete vuole dimostrare al grande pubblico come questo fenomeno necessiti di serietà, percorsi legali, politiche di integrazione e una reale condivisione degli oneri tra gli Stati membri, allontanando ogni forma di propaganda.

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La presentazione ufficiale nella Capitale

L’evento inaugurale prenderà il via alle ore 10 del 15 luglio presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via Marghera 59 a Roma. Agostino Sella, presidente dell’organizzazione salesiana Don Bosco 2000 e segretario della struttura, illustrerà i dettagli operativi dell’iniziativa. «Rete Lampedusa nasce per colmare un vuoto politico culturale e narrativo sul tema delle migrazioni» sottolinea Sella. I documenti fondativi denunciano un dibattito pubblico ormai bloccato tra la paura fomentata a scopi elettorali e la totale mancanza di una voce alternativa autorevole. L’ong Don Bosco 2000 figura tra i fondatori principali e porta in dote venticinque anni di esperienza nell’accompagnamento delle persone verso una reale autonomia. All’incontro romano interverranno inoltre numerosi esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e dell’impegno civile.