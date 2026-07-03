Mafia di ieri e di oggi, un dibattito in Prefettura per il centenario di Enna

Il 9 luglio 2026 alle ore 17 il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna apre le sue porte per un importante dibattito pubblico. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti organizzati per celebrare il centenario dell’istituzione della Provincia. La Prefettura ha diffuso un comunicato stampa per annunciare questo terzo incontro del ciclo commemorativo, puntando i riflettori su un tema cruciale e di grande attualità per il territorio siciliano. L’intento principale mira a coinvolgere la popolazione in un percorso di riflessione collettiva sulle dinamiche che hanno segnato la storia e lo sviluppo dell’isola.

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I relatori e i temi del confronto

Il tavolo dei relatori schiera figure di altissimo profilo nella lotta e nell’analisi della criminalità organizzata. Partecipano all’incontro Antonello Cracolici, presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione all’Assemblea Regionale Siciliana, e Giuseppe Governale, generale di corpo d’armata dei carabinieri in congedo. Il documento ufficiale diramato dalla Prefettura sottolinea come i relatori esploreranno nel dettaglio «il fenomeno mafioso in Sicilia nella sua evoluzione storico-organizzativa». A moderare l’incontro sarà Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia.

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Un momento di memoria e consapevolezza

Questo incontro rappresenta un tassello fondamentale per comprendere le profonde trasformazioni del crimine organizzato nel corso dei decenni. Studiare le vecchie dinamiche mafiose e metterle a confronto con le reti criminali contemporanee risulta essenziale per sviluppare anticorpi sociali efficaci sul territorio. Le istituzioni invitano i cittadini a partecipare attivamente a queste iniziative, progettate appositamente per unire la memoria storica della provincia ennese a questioni di stringente impatto civico. Discutere di legalità all’interno dei palazzi istituzionali conferma la precisa volontà di avvicinare concretamente lo Stato alla comunità in un momento così ricco di significato.