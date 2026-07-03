Il Tribunale dà ragione a Francesca Draià: “Sentenza che fa chiarezza su anni difficili”

Il Tribunale di Enna ha rigettato integralmente le domande proposte contro il Comune di Valguarnera Caropepe e contro Francesca Draià, attuale vicesindaco ed ex primo cittadino del comune ennese. La decisione conferma l’assoluta infondatezza delle accuse che le erano state rivolte, chiudendo una vicenda giudiziaria che si trascinava da tempo.

<br />

La fine di un lungo percorso

Per Francesca Draià si chiude una pagina definita lunga e dolorosa. Le iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti hanno lasciato il segno, non solo a livello istituzionale ma anche sul piano personale. «Già in precedenza ero stata destinataria di una denuncia, conclusasi con l’archiviazione» ha ricordato l’ex sindaco in una nota. Nonostante quel primo epilogo la vicenda è proseguita, costringendola a difendersi nuovamente da accuse che ora i giudici hanno ritenuto del tutto prive di fondamento.

<br />

Affrontare i sospetti con responsabilità

Gli anni trascorsi sono stati segnati da contestazioni e attacchi. La Draià ha sottolineato la difficoltà di affrontare questo clima di sospetto mentre continuava a esercitare il suo mandato amministrativo. Le pressioni non sono mancate, in particolare in un ambito cruciale e delicato come quello della gestione dei rifiuti. Ciononostante la linea d’azione è rimasta ancorata ai principi cardine della sua attività: legalità, trasparenza, correttezza e pieno rispetto delle istituzioni.

<br />

La fiducia nella magistratura

Fin dall’inizio di questa travagliata vicenda l’attuale vicesindaco ha scelto di affidarsi unicamente alla magistratura. La decisione è stata quella di non alimentare polemiche e di tenersi lontana da processi mediatici. L’attesa, vissuta con fiducia, ha portato oggi al riconoscimento della verità dei fatti. La sentenza attesta la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e della sua condotta personale, spazzando via le ipotesi di comportamenti discriminatori o persecutori.

<br />

Ringraziamenti e prospettive future

La Draià ha rivolto un sentito ringraziamento all’avvocato Lorenzo Caruso, che ha difeso il Comune e la sua persona con professionalità e dedizione. Un pensiero speciale è andato anche alla famiglia, agli amici e a chi l’ha sostenuta nei momenti più bui. Questa esperienza, seppur difficile, ha rafforzato la sua consapevolezza sul valore della giustizia. La fiducia nelle istituzioni, ha concluso, non ha mai vacillato e continuerà a essere la bussola del suo impegno per la comunità di Valguarnera Caropepe.