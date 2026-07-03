Il programma del 4 luglio per il Between Festival tra arte e musica

Domani, 4 luglio, il Between Festival propone un doppio e suggestivo appuntamento capace di unire arte, natura e grande musica d’autore. Alle ore 18:00 l’azienda agricola di Licia Guccione in contrada Floresta a Mazzarino ospiterà “Arte e Natura nelle Terre del Mediterraneo”. Durante l’incontro i visitatori potranno ammirare le opere realizzate dagli artisti in residenza all’interno di aziende agricole guidate interamente da donne. A seguire prenderà vita “The Human Bridge”, un progetto ideato da Solveig Cogliani in stretta collaborazione con il Museo della Palestina e l’Associazione Unproduction per promuovere un Mediterraneo di pace e condivisione. La serata si sposterà poi al Museo archeologico di Aidone, dove alle 20:30 andrà in scena l’atteso spettacolo “Parientes”. Sul palco salirà un trio d’eccezione formato dalla voce inconfondibile di Peppe Servillo, dal sax di Javier Girotto e dal pianoforte di Natalio Mangalavite per chiudere la giornata all’insegna di ritmi intensi e atmosfere uniche