Il Comune di Valguarnera approva lo schema di regolamento per lo scuolabus

La Giunta Comunale di Valguarnera ha approvato lo schema del nuovo regolamento per il servizio di trasporto scolastico. La decisione, presa nell’ultima seduta di Giunta, arriva dopo l’acquisto di un nuovo mezzo e mira a disciplinare un servizio che, fino ad oggi, era privo di una normativa specifica a livello locale. Si tratta di un passo importante che concretizza un punto del programma politico-amministrativo dell’attuale amministrazione.

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Le regole per un servizio efficiente

Il nuovo regolamento, come si evince dal comunicato emesso dall’Amministrazione, stabilisce le regole per l’utilizzo dello scuolabus, definendo modalità di accesso, organizzazione e funzionamento. Il documento affronta nel dettaglio i diritti e i doveri delle famiglie, le norme comportamentali per gli studenti, i criteri per l’organizzazione dei percorsi e delle fermate. Particolare attenzione viene rivolta alla sicurezza, alla vigilanza e alla tutela dei ragazzi durante il tragitto. L’Amministrazione Comunale sottolinea come l’obiettivo primario sia quello di fornire regole chiare e uguali per tutti, assicurando un servizio di qualità a beneficio delle famiglie e degli alunni di Valguarnera.

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Il percorso verso l’approvazione definitiva

Con l’approvazione dello schema in Giunta, l’iter amministrativo del regolamento prosegue verso l’approvazione definitiva. Il documento è stato infatti inviato al Presidente del Consiglio Comunale per i necessari adempimenti e per essere inserito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, organo preposto alla sua definitiva approvazione.

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L’impegno dell’Assessore Draia

«Da diversi giorni ho lavorato personalmente alla predisposizione di questo regolamento, con il prezioso supporto della Responsabile del Servizio Istruzione, signora Asaro, che ringrazio sinceramente per la professionalità, la competenza e la disponibilità dimostrate». A dichiararlo è l’Assessore all’Istruzione e ai Servizi Scolastici, Francesca Draia, la quale assicura che il lavoro per l’organizzazione dei servizi scolastici proseguirà senza sosta durante l’estate. «Nei mesi estivi continuerò a dedicare il massimo impegno a tutte le attività necessarie per garantire un’efficiente organizzazione dei servizi scolastici in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il nostro obiettivo è offrire alle famiglie servizi efficienti, e ben organizzati, mantenendo gli impegni assunti con la comunità».

(foto:valguarnera.com)