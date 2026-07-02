Sanità a Enna: l’Asp consegna nuovi macchinari ai poliambulatori locali

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Mario Zappia, ha avviato una ricognizione dei poliambulatori del territorio per consegnare di persona nuove apparecchiature elettromedicali. L’iniziativa mira a rinnovare la dotazione tecnologica delle singole strutture e a verificare sul campo lo stato dei presidi. Il progetto intende migliorare i servizi resi alla popolazione nelle diverse aree della provincia. La scorsa settimana le prime consegne hanno interessato i centri medici di Centuripe e Catenanuova.

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Il confronto con le amministrazioni locali

L’operazione rientra nel piano di potenziamento della sanità di prossimità, una priorità indicata dalla Direzione Strategica per ridurre le distanze fisiche tra i luoghi di cura e i cittadini. Durante le visite nei vari presidi, Zappia è affiancato dai direttori di distretto. Il programma prevede incontri istituzionali con i sindaci dei comuni coinvolti. Questo dialogo serve a raccogliere le specifiche esigenze del territorio e a inserire le amministrazioni locali nei processi di programmazione dei servizi.

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Le criticità del settore e le risorse umane

Il vertice dell’Asp mantiene un approccio orientato ai fatti, analizzando le reali sfide del comparto. Zappia ha evidenziato in modo chiaro i limiti degli investimenti puramente tecnologici. «Con apparecchi nuovi non si risolvono tutti i problemi», ha sottolineato il direttore, ricordando che servono medici e risorse finanziarie per far funzionare i reparti. L’Azienda lavora quotidianamente per reperire il personale necessario e garantire l’operatività continua delle strutture provinciali.

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Il piano di investimenti e il lavoro degli uffici

Il rinnovamento tecnologico rappresenta un tassello fondamentale del programma aziendale, ma viaggia in parallelo con le procedure di reclutamento. In questa fase, la Direzione ha ringraziato il Servizio Provveditorato, che ha gestito le operazioni di acquisto degli strumenti. L’Asp di Enna ha confermato che le attuali forniture non rappresentano un intervento isolato. Gli investimenti sulle strutture territoriali continueranno nei prossimi mesi per adeguare l’offerta ai bisogni di cura dell’utenza locale.