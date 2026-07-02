Piazza Armerina investe sulla musica: fondi per 12.600 euro a due associazioni culturali

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina punta sulla cultura e finanzia due importanti eventi musicali in programma per il 2026. Attraverso due recenti determinazioni dirigenziali, il settore turistico ha sbloccato un totale di 12.600 euro. Questi fondi serviranno a sostenere le attività di due diverse realtà associative, confermando l’attenzione della città verso la promozione artistica. Le risorse provengono dai fondi vincolati previsti dalla normativa regionale, garantendo così una copertura finanziaria certa per entrambe le manifestazioni che animeranno il territorio.

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Il saggio finale dell’associazione Musaica

Una quota di 3.600 euro andrà all’Associazione Culturale Musicale Musaica, una realtà ben radicata nel territorio armerino. L’ente ha ottenuto il patrocinio oneroso per l’organizzazione del saggio finale della propria scuola di musica. L’evento si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni per la Giornata mondiale della musica, offrendo uno spazio prezioso ai giovani talenti locali per esibirsi davanti al pubblico. Il contributo riconosce il prezioso lavoro di formazione svolto dalla realtà guidata dal vicepresidente Luca Collodoro.

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Il progetto di respiro nazionale targato Globart

Il secondo intervento finanziario risulta più consistente e raggiunge la cifra di 9.000 euro. L’importo andrà a sostenere il progetto denominato Between Music Festival & Art 2026. L’iniziativa porta la firma della Globart Associazione Culturale ETS, organizzazione presieduta da Roberto Grossi. L’amministrazione ha valutato positivamente la proposta artistica, concedendo il patrocinio oneroso per un evento che promette di arricchire notevolmente l’offerta culturale cittadina. Entrambi i provvedimenti contabili hanno superato con successo i necessari controlli di regolarità tecnica.